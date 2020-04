Anno da dimenticare per Jovic: rischia la galera e il Real lo scarica, Inter e Mian interessate

Luka Jovic non ha convinto. Non ha convinto il Real Madrid e tanto meno Zidane che lo ha schierato con il contagocce durante la stagione: 770 minuti totali spalmati in 24 gare: 391 minuti in campionato. Non è riuscito a scavalcare Benzema nelle gerarchie, anzi, non è riuscito neanche a fungere come vice dell'attaccante francese che ha dovuto fare gli straordinari per tutta la stagione.

Inter e Milan sono interessate

Visto l'ingente somma spesa in estate: il Real aveva pagato 60 milioni all'Eintracht Francoforte, i blancos stanno già pensando di metterlo sul mercato, anche se è palese che ci sarà una minusvalenza da inserire a bilancio. L'attaccante serbo, comunque, ha i suoi ammiratori. In Italia, per esempio, sono interessate le milanesi Inter (per sostituire Lautaro Martinez) e Milan (per sostituire Ibrahimovic).

La stagione di Jovic

Competizione Presenze/Reti Minuti giocati Liga 15 presenze e 2 gol 391 minuti Champions League 4 presenze e 0 gol 111 minuti Coppa del Re 3 presenze e 0 gol 102 minuti Supercoppa 2 presenze e 0 gol 166 minuti totale 24 presenze e 2 gol 770 minuti

Il serbo rischia il carcere per aver violato la quarantena

Intanto, Luka Jovic rischia grosso. Circa un mese fa aveva violato la quarantena della città di Belgrado per recarsi nella casa della fidanzata: era stato fermato dalla polizia e adesso è atteso dal tribunale per rispondere della violazione. Rischia da 1.275€ di multa a 3 anni di reclusione in carcere.