Definiti anticipi e posticipi della 18a giornata alla 22a giornata di Serie A. Dal comunicato della Lega Calcio è stata comunicata anche la programmazione televisiva, con i big match Napoli-Inter, Roma-Juventus, Lazio-Napoli, Roma-Lazio e Napoli-Juventus che andranno in diretta su Sky. La Juventus sarà trasmessa in onda su DAZN per la gara contro la Fiorentina nel lunch match della 22a giornata.

18a giornata d'andata

-Domenica 5 gennaio, ore 12.30 Brescia-Lazio su su Sky

-Domenica 5 gennaio, ore 15.00 SPAL-Hellas Verona su Sky

-Domenica 5 gennaio, ore 18.00 Genoa-Sassuolo su Sky

-Domenica 5 gennaio, ore 20.45 Roma-Torino su DAZN

-Lunedì 6 gennaio, ore 12.30 Bologna-Fiorentina su DAZN

-Lunedì 6 gennaio, ore 15.00 Atalanta-Parma su DAZN

-Lunedì 6 gennaio, ore 15.00 Juventus-Cagliari su Sky

-Lunedì 6 gennaio, ore 15.00 Milan-Sampdoria su Sky

-Lunedì 6 gennaio, ore 18.00 Lecce-Udinese su Sky

-Lunedì 6 gennaio, ore 20.45 Napoli-Inter su Sky

19a giornata d'andata

-Sabato 11 gennaio, ore 15.00 Cagliari-Milan su Sky

-Sabato 11 gennaio, ore 18.00 Lazio-Napoli su Sky

-Sabato 11 gennaio, ore 20.45 Inter-Atalanta su DAZN

-Domenica 12 gennaio, ore 12.30 Udinese-Sassuolo su DAZN

-Domenica 12 gennaio, ore 15.00 Fiorentina-SPAL su Sky

-Domenica 12 gennaio, ore 15.00 Sampdoria-Brescia su DAZN

-Domenica 12 gennaio, ore 15.00 Torino-Bologna su Sky

-Domenica 12 gennaio, ore 18.00 Hellas Verona-Genoa su Sky

-Domenica 12 gennaio, ore 20.45 Roma-Juventus su Sky

-Lunedì 13 gennaio, ore 20.45 Parma-Lecce su Sky

1a giornata di ritorno

-Sabato 18 gennaio, ore 15.00 Lazio-Sampdoria su Sky

-Sabato 18 gennaio, ore 18.00 Sassuolo-Torino su Sky

-Sabato 18 gennaio, ore 20.45 Napoli-Fiorentina su DAZN

-Domenica 19 gennaio, ore 12.30 Milan-Udinese su DAZN

-Domenica 19 gennaio, ore 15.00 Bologna-Hellas Verona su DAZN

-Domenica 19 gennaio, ore 15.00 Brescia-Cagliari su Sky

-Domenica 19 gennaio, ore 15.00 Lecce-Inter su Sky

-Domenica 19 gennaio, ore 18.00 Genoa-Roma su Sky

-Domenica 19 gennaio, ore 20.45 Juventus-Parma su Sky

-Lunedì 20 gennaio, ore 20.45 Atalanta-SPAL su Sky

2a giornata di ritorno

-Venerdì 24 gennaio, ore 20.45 Brescia-Milan su Sky

-Sabato 25 gennaio, ore 15.00 SPAL-Bologna su Sky

-Sabato 25 gennaio, ore 18.00 Fiorentina-Genoa su Sky

-Sabato 25 gennaio, ore 20.45 Torino-Atalanta su DAZN

-Domenica 26 gennaio, ore 12.30 Inter-Cagliari su DAZN

-Domenica 26 gennaio, ore 15.00 Hellas Verona-Lecce su Sky

-Domenica 26 gennaio, ore 15.00 Parma-Udinese su Sky

-Domenica 26 gennaio, ore 15.00 Sampdoria-Sassuolo su DAZN

-Domenica 26 gennaio, ore 18.00 Roma-Lazio su Sky

-Domenica 26 gennaio, ore 20.45 Napoli-Juventus su Sky

3a giornata di ritorno

-Sabato 1 febbraio, ore 15.00 Bologna-Brescia su Sky

-Sabato 1 febbraio, ore 18.00 Cagliari-Parma su Sky

-Sabato 1 febbraio, ore 20.45 Sassuolo-Roma su DAZN

-Domenica 2 febbraio, ore 12.30 Juventus-Fiorentina su DAZN

-Domenica 2 febbraio, ore 15.00 Atalanta-Genoa su DAZN

-Domenica 2 febbraio, ore 15.00 Lazio-SPAL su Sky

-Domenica 2 febbraio, ore 15.00 Milan-Hellas Verona su Sky

-Domenica 2 febbraio, ore 18.00 Lecce-Torino su Sky

-Domenica 2 febbraio, ore 20.45 Udinese-Inter su Sky

-Lunedì 3 febbraio, ore 20.45 Sampdoria-Napoli su Sky