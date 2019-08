Sono state fissate date e orari di anticipi e posticipi delle prime due giornate di campionato, prima della sosta per le Nazionali. Si parte subito con i campioni d'Italia in carica, con la Juventus che scenderà in campo al Tardini contro il Parma. A completare gli anticipi del sabato sarà poi Fiorentina-Napoli al Franchi di Firenze. Alla seconda giornta c’è già la partita dell’anno, con Juventus-Napoli alla 20:45 di sabato 31 agosto (in diretta su Sky).

1a giornata

Sabato 24 agosto, ore 18:00 Parma-Juventus su Sky

Sabato 24 agosto, ore 20:45 Fiorentina-Napoli su Sky

Domenica 25 agosto, ore 18:00 Udinese-Milan su Sky

Domenica 25 agosto, ore 20:45 Cagliari-Brescia su Sky

Domenica 26 agosto, ore 20:45 Sampdoria-Lazio su Sky

Domenica 25 agosto, ore 20:45 SPAL-Atalanta su Sky

Domenica 25 agosto, ore 20:45 Torino-Sassuolo su Sky

Domenica 25 agosto, ore 20:45 Hellas Verona-Bologna su DAZN

Domenica 25 agosto, ore 20:45 Roma-Genoa su DAZN

Lunedì 26 agosto, ore 20:45 Inter-Lecce DAZN

Video - Sarri sulle gerarchie tra i pali: "Szczesny è il titolare, ho già parlato con Buffon" 00:45

2a giornata

Venerdì 30 agosto, ore 20:45 Bologna-SPAL su Sky

Sabato 31 agosto, ore 18:00 Milan-Brescia su DAZN

Sabato 31 agosto, ore 20:45 Juventus-Napoli su Sky

Domenica 1° settembre, ore 18:00 Lazio-Roma su Sky

Domenica 1° settembre, ore 20:45 Atalanta-Torino su DAZN

Domenica 1° settembre, ore 20:45 Udinese-Parma su DAZN

Domenica 1° settembre, ore 20:45 Cagliari-Inter su Sky

Domenica 1° settembre, ore 20:45 Genoa-Fiorentina su Sky

Domenica 1° settembre, ore 20:45 Lecce-Hellas Verona su Sky

Domenica 1° settembre, ore 20:45 Sassuolo-Sampdoria su Sky

Video - Ancelotti: "Scambio Icardi-Insigne? Non accetterei, Lorenzo è il capitano del Napoli" 00:10

Le gare trasmesse in esclusiva da DAZN

Prima giornata

Roma-Genoa

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Seconda giornata

Milan-Brescia

Atalanta-Torino

Udinese-Parma

Video - Antonio Conte, 50 anni da condottiero: sfoghi, risate e tormentoni di un uomo all'attacco 02:12

I big match in esclusiva su DAZN

Milan-Inter sabato 21 settembre ore 20:45

Torino-Juventus sabato 2 novembre ore 20:45

Lazio-Juventus sabato 7 dicembre ore 20:45

Milan-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45

Come vedere le partite

Sky offre 7 partite in esclusiva (sabato alle 15 e alle 18, domenica due partite alle 15, quella alle 18 e quella alle 20:30, lunedì alle 20:30), DAZN propone il match di sabato alle 20:30, quello di domenica alle 12:30 e una partita della domenica alle 15. Le sette partite di Sky saranno visibili su satellite, digitale terrestre e fibra. Le partite di DAZN si vedranno sulla piattaforma web DAZN, ma anche per gli abbonati del servizio Sky Q.