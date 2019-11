Antonio Conte riceve busta con minacce e un proiettile: ora è sotto vigilanza

Il fatto è di qualche giorno fa ma trapela solo oggi dalle pagine del Corriere della Sera: l'allenatore dell'Inter ha ricevuto una lettera anonima contenente una serie di minacce e un proiettile. E' stato il tecnico stesso a sporgere denuncia contro ignoti, depositando la busta ricevuta; anche la società Inter è stata messa al corrente del fatto e ora il materiale è nelle mani degli inquirenti, che lo sottoporranno alle analisi del caso.

Nell'articolo si specifica che al momento Antonio Conte è stato messo sotto "vigilanza, il livello più basso di tutela per una personalità pubblica", dopo aver valutato ciò che è stato scritto nella lettera. In poche parole, le pattuglie in strada di polizia e carabinieri passeranno con più frequenza intorno al palazzo di Milano nel quale abita l’allenatore dell’Inter Antonio Conte. La stessa cosa avverrà nei dintorni degli uffici della società nerazzurra.

Dalla ricostruzione del Corriere poi emerge che "non esisterebbe alcun elemento, nello scritto indirizzato ad Antonio Conte, che possa collegare la matrice di quelle intimidazioni a un qualche ambiente di spessore criminale o a qualche frangia estrema del tifo organizzato", visto e considerato poi che l'andamento di alto livello della squadra non ha portato nell'ultimo periodo ad alcun tipo di tensione tra il tecnico e gli ultras interisti.