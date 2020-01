Antonio Conte, un tecnico vincente che coniuga la tradizione del contropiede con il calcio moderno

" Non sono d'accordo con Capello, non ci siamo abbassati, siamo andati a prendere il Napoli altissimi. Sento parlare di contropiede e ripartenze. Il calcio deve essere visto "

" Sento parlare di contropiede, ma la squadra sa sempre cosa fare in fase di possesso. Lukaku? Speriamo continuino a dire che è una pippa. Lo volevo anche alla Juventus [Antonio Conte a Sky dopo Napoli-Inter 1-3] "

Il botta e risposta tra Antonio Conte e Fabio Capello ha incendiato gli animi, ai microfoni di Sky dopo Napoli-Inter. Al tecnico nerazzurro non è sembrato vero ritrovarsi nel suo habitat naturale e scartare l’assist di Don Fabio è stato un gioco da ragazzi. Conte si è divertito a difendere non solo i suoi giocatori ma anche la sua idea di calcio, una ricetta pragmatica e vincente a giudicare dai risultati. Nessun altro allenatore, infatti, aveva impiegato un numero di partite così esiguo per raggiungere quota 100 vittorie in Serie A: all’ex ct della Nazionale sono bastate 145 gare nel massimo campionato italiano e così un record che durava da 85 anni – quello di Carlo Carcano tra il 1929 e il 1934 – viene sgretolato. Anche Sarri, Capello e Ancelotti, nei loro inizi di carriera, si devono inchinare.

ALLENATORE SQUADRE ALLENATE PARTITE PER RAGGIUNGERE 100 VITTORIE Antonio Conte Atalanta, Juventus, Inter 145 Carlo Carcano Alessandria, Juventus 168 Maurizio Sarri Empoli, Napoli, Juventus 169 Fabio Capello Milan 180 Carlo Ancelotti Parma, Juventus, Milan 185

In cosa consiste dunque l’idea di calcio di Antonio Conte? L’Inter è una squadra che fa pressing alto per il recupero del pallone sapendo perfettamente cosa fare nella metà campo avversaria. I nerazzurri sanno attaccare con molti uomini e, allo stesso tempo, sono in grado di ribaltare il fronte di gioco con grande velocità. A supporto di questa tesi, proponiamo anche un piccolo stralcio della radiocronaca di Francesco Repice e Fabrizio Cappella per Radio Rai.

Organizzazione è la parola chiave e guai a confonderla con difensivismo. Non può essere considerato un’eresia o poco edificante il contropiede nel gioco del calcio – nella storia ci sono state squadre vincenti e anche spettacolari che si sono basate su questo – ma Conte ci tiene a non essere confuso con un catenacciaro retrogrado. In realtà, l’Inter è sicuramente abile a chiudersi e ripartire, ma al contempo coniuga benissimo la tradizione con la modernità.

D’altronde, la bravura di un tecnico emerge nel cucire l’abito adatto al materiale a disposizione, vale a dire nel saper trovare un sistema (e uno stile) di gioco che si sposa alla perfezione con i giocatori della rosa. In questo Conte eccelle e lo dimostrano, ancora una volta, i risultati: dopo le promozioni ottenute con Bari e Siena, l’ex bandiera bianconera ha portato una squadra reduce da due settimi posti consecutivi alla conquista di tre Scudetti di fila (il terzo con il record europeo di 102 punti). Una tradizione esportata anche in Inghilterra dove, sempre al primo anno, vinse la Premier League al Chelsea dopo la parentesi comunque positiva con la Nazionale a Euro 2016.

Oggi Conte allena una squadra che rispetto agli otto volte campioni d’Italia in carica ha degli evidenti limiti. Al San Paolo il centrocampo era quello della gestione Spalletti con Brozovic, Vecino e Gagliardini, nel reparto completato da Candreva (rigenerato dall’attuale gestione) e Biraghi. Non certo nomi di grido a cui vanno aggiunti Bastoni, ormai punto di riferimento della difesa, ed Esposito, l’altro giovane su cui lo staff tecnico nerazzurro continua a puntare non solo a parole. Se l’Inter condivide la vetta della classifica con la Juventus, con 45 punti in 18 giornate, deve ringraziare il suo fuoriclasse. Un fuoriclasse che non scende in campo ma che dirige un’orchestra che gioca a memoria dalla panchina.