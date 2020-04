Arkadiusz Milik: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Con i Top 5 campionati europei fermi a causa dell'emergenza Coronavirus, abbiamo provato a ipotizzare gli scenari del prossimo mercato. Stavolta a finire sotto la nostra lente di ingrandimento è il 26enne centravanti polacco, che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2021. Vediamo quale potrà essere la sua destinazione futura.

Arkadiusz Milik è senza dubbio uno dei giocatori più chiacchierati in queste settimane di lockdown e di calcio sospeso. Il 26enne attaccante polacco, legato da un contratto con il Napoli che scade il 30 giugno 2021, si trova a un bivio della sua carriera. Nel pieno della sua maturazione calcistica, l'ex Ajax dovrà ragionare con molta freddezza sul proprio futuro. Con freddezza ma anche piuttosto rapidamente, considerato che su di lui hanno messo gli occhi davvero in tanti.

Milik, Euromarket Credit Foto Eurosport

Juventus in pole

I bianconeri, secondo i rumors di mercato degli ultimi giorni, avrebbero messo la freccia e superato la concorrenza: Milik sembra davvero essere l'obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Del resto un giocatore con le sue caratteristiche la Juve non ce l'ha. O meglio, ha Higuain: ma è davvero difficile pensare che il Pipita prosegua ulteriormente la sua avventura in bianconero ferma restando la stima nutrita nei suoi confronti da parte di Maurizio Sarri. Il Napoli avrebbe già fissato il prezzo tra i 40 e i 45 milioni ma si sarebbe detto disposto a valutare l'inserimento di contropartite tecniche nell'operazione: il nome più caldo è quello di Bernardeschi.

Il Milan dopo Ibra

Quello di Milik non è certo un nome che scalda il cuore dei tifosi rossoneri, all'eterno inseguimento di un numero 9 che li faccia di nuovo innamorare dopo tanti anni di delusioni e aspettative tradite. Eppure il polacco potrebbe fare molto comodo al Milan che verrà: conosce la Serie A, ha la testa giusta e l'età migliore per affrontare un palcoscenico impegnativo come quello di San Siro. E il club di via Aldo Rossi vede in Milik il profilo giusto per colmare il vuoto lasciato dall'addio (non così improbabile) di Ibrahimovic. Operazione costosa per i parametri attuali dei rossoneri, certo, ma lo scenario potrebbe cambiare se venisse inserita qualche pedina nell'affare: da Kessie a Calhanoglu, i giocatori graditi a Gattuso non mancano di certo nella rosa attuale a disposizione di Stefano Pioli.

I numeri di Milik al Napoli

Stagione Presenze Gol + assist 2016-17 23 8 + 1 2017-18 17 6 + 0 2018-19 47 20 + 4 2019-20 22 12 + 0

La tentazione Tottenham

Il profilo di Milik piace - e molto - anche all'estero, specialmente in Premiere League. E le sirene del calcio inglese potrebbero essere irresistibili. Tra i primi club a essersi mossi con una certa concretezza c'è il Tottenham: gli Spurs, alla ricerca di un alter ego di Harry Kane, sarebbero disposti a mettere sul piatto il brasiliano Lucas Moura che - dopo l'exploit della stagione 2018-19 culminata con la cavalcata verso la finale di Champions poi persa contro il Liverpool a Madrid - non è più riuscito a esprimersi agli stessi livelli. Una pedina quella dell'ex PSG, tuttavia, che nello scacchiere di Gattuso difficilmente troverebbe adeguata collocazione.

Milik - Napoli-Atalanta - Serie A 2019/2020 - LaPresse Credit Foto LaPresse

La pista Chelsea

E poi ci sono i Blues, l'altro club d'Oltremanica che ha mostrato vivo interesse per Milik. Sul tavolo della trattativa i londinesi potrebbero mettere Jeremie Boga, il fantasioso esterno offensivo che gioca in prestito al Sassuolo. Lui sì potrebbe trovare posto in pianta stabile in un classico 4-3-3. Non a caso il Napoli si era già mosso in tempi non sospetti per il 23enne francese naturalizzato ivoriano.

