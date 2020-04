Arthur: "Io all'Inter? No, grazie. È un grande club, ma resterò a Barcellona per tanti anni"

Il Barcellona vuole fortemente Lautaro Martinez e sta trattando con l'Inter per evitare di pagare i 111 milioni della clausola rescissoria. Come fare? Inserire delle pedine di scambio che potrebbero piacere ai nerazzurri. Griezmann, Vidal, Semedo, Rakitic: i nomi sono tanti, ma l'Inter sembra aver chiesto in cambio il centrocampista brasiliano Arthur.

Per ora, però, il classe '96 non sembra intenzionato a lasciare i blaugrana...

Andare all'Inter?

" È un motivo di orgoglio essere accostato a un club tanto importante e di livello mondiale, con una grande rosa e un grande allenatore. I miei pensieri sono rivolti solo al Barcellona, mi trovo bene e mi vedo qui ancora per tanti anni. [Arthur alla Gazzetta dello sport] "

La stagione di Arthur

Competizione Presenze/Reti Minuti giocati Liga 16 presenze e 3 gol 1006 minuti Champions League 4 presenze e 0 gol 298 minuti Coppa del Re 3 presenze e 1 gol 58 minuti Totale 23 presenze e 4 gol 1362 minuti

Quale sarà quindi il giocatore che metterà sul piatto il Barcellona? Uno scambio con Griezmann non sarebbe male per i nerazzurri, che avrebbero un giocatore con esperienza internazionale (è campionato del mondo) in più in casa. Griezmann-Lukaku non sarebbe una bella coppia?