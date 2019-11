Smaltita la pausa delle nazionali, la Serie A riparte da una delle partite più interessanti in assoluto del nostro campionato: Atalanta-Juventus. Se da un lato c’è infatti la squadra che da 8 anni domina dentro i confini nazionali, dall’altro c’è quella che da più stagioni consecutive va mostrando un processo di crescita costante, culminato nella scorsa stagione con la storica qualificazione in Champions League e una rinnovata dimensione a realtà decisamente più grande della semplice ‘provinciale che vuole sognare’.

Già perché l’Atalanta, per la Juventus, ha in qualche modo rappresentato anche uno dei punti di rottura della sua storia recente. Il 2019 era appena iniziato e in una gelida serata bergamasca di gennaio la Juventus di Allegri avrebbe conosciuto in qualche modo ciò che qualche mese dopo sarebbe stato il proprio destino anche fuori dai confini nazionale: una squadra giovane, spavalda, con le idee chiare, ottime qualità di palleggio e soprattutto un ritmo atto metteva fine all’ultimo stadio del conservatorismo allegriano, aprendo gli occhi della dirigenza a quella che sarebbe stata la rivoluzione estiva.

Allegri dopo il ko per 3-0 con l'Atalanta in Coppa Italia 2018/19Getty Images

Il calcio di Allegri, messo clamorosamente sotto da quel 3-0 con cui l’Atalanta eliminò dalla Coppa Italia una Juventus che dentro i confini nazionali così in difficoltà non si vedeva da anni, conobbe la fine del proprio ciclo con la Dea prima e l’Ajax poi, in una sorta di replica ancor più chiara della necessità di cambiamento che gli scatenati giovanotti di Ten Hag rifilarono a una squadra priva di idee e di benzina.

Quasi un anno dopo - e la rivoluzione estiva imposta dai comandati in toto del quartier generale di Vinovo - la Juventus di Maurizio Sarri riparte da Bergamo nel suo complicato e attendibile secondo test di questa Serie A. Il primo, in quel di San Siro contro l’Inter, fu superato a pieni voti con quella che fin qui resta - insieme al primo tempo di Madrid contro l’Atletico - la miglior esecuzione di un riconoscibile spartito di stampo sarriano. Bergamo, dove la Dea di Gasperini blocca ormai da tre stagioni consecutive i bianconeri sul 2-2 - un vero banco di prova per capire a che punto della rivoluzione di Sarri si sia arrivati in casa Juventus.

Video - Sarri: "Io le partite le voglio tritare, non le voglio gestire" 02:00

Certo, di fronte ci sarà un’Atalanta che dalla sua ha comunque le sue belle gatte da pelare. Gasperini deve infatti gestire l’emergenza in zona offensiva tra squalificati e convalescenti; e oltre a questo c’è da tenere in considerazione l’impegno decisivo di martedì sera a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Dopo 40 giorni di stop Zapata ha messo nelle gambe solo 3 allenamenti completi col resto del gruppo e Muriel avrà circa 48 ore di tempo per riadattarsi dopo il rientro dagli Stati Uniti dove è stato impegnato (e poi risparmiato poiché non al meglio) nelle due amichevoli della Colombia. A questo si aggiungano le squalifiche di Ilicic e Malinovskyi e il tecnico della Dea è con le mani legate: Gomez, Pasalic e appunto uno tra Muriel e Zapata a dover necessariamente essere rischiato. Oltre a questo poi, come anticipato, l’ottica è la Champions League, dove una vittoria con la Dinamo Zagabria lascerebbe all’Atalanta la possibilità di continuare a giocare e sperare in un miracoloso passaggio agli ottavi di Champions League. Certo però che la Juve è la Juve, e in Gewiss Stadium tutto esaurito la Dea andrà comunque a caccia di un risultato pieno che in campionato manca da quasi 19 anni, quando nella stagione 2000/01 l’Atalanta passò per 2-1 sui bianconeri.

Gian Piero GasperiniGetty Images

Per la Juventus però è come anticipato un match tutto fuorché banale. Nel precedente rientro dopo l’ultima sosta i bianconeri faticarono infatti non poco a ritrovare i propri automatismi, come dimostrò un complicatissimo 2-1 col Bologna dove si evidenziarono sostanziali passi indietro rispetto proprio al precedente match vinto a San Siro con l’Inter; un concetto che lo stesso Sarri si affrettò a chiarire anche nelle dichiarazioni del post-gara, dove valutò la pausa come uno dei principali problemi che fecero perdere il filo delle sue idee ai suoi giocatori. Ecco, l’Atalanta rispetto al Bologna ha un’altra qualità di gioco e di interpreti; e il fatto che si giochi a Bergamo e non allo Stadium e un’ulteriore discriminante per far porre ai bianconeri il bollino rosso sopra questa partita. Poi ci sono tante condizioni da valutare. Anche in casa Juve Sarri deve gestire i guai fisici di Alex Sandro, il rientro di Ronaldo, le posizioni di Douglas Costa e Ramsey - che paiono scalpitare - e così via dicendo. Ma soprattutto ha nel ritmo e qualità di gioco dell’Atalanta la prima controparte degna di nota dopo gli altri nerazzurri incontrati (quelli di Conte) in questa Serie A.