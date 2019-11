Atalanta-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Ilicic. All. Gasperini.

Indisponibili: Zapata

Squalificati: De Roon

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane,Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

Indisponibili: Cragno, Pavoletti

Squalificati: Pellegrini

Statistiche Opta

Atalanta e Cagliari non pareggiano in Serie A dal gennaio 2013 (1-1) - da allora cinque successi per parte nel massimo campionato.

Il Cagliari ha vinto le ultime due trasferte di Serie A in casa dell'Atalanta dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle precedenti 14 (4N, 10P).

Tra le squadre che l’Atalanta ha affrontato almeno 50 volte in Serie A, il Cagliari è quella contro cui i bergamaschi hanno la miglior media punti a partita (1.38).

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A disputate di domenica alle 12:30, segnando sempre almeno due reti – nemmeno un successo invece per il Cagliari nelle ultime sette in questo orario (3N, 4P).

Gli ultimi sei incontri casalinghi dell’Atalanta in Serie A hanno visto ben 28 reti – una media di 4.7 a gara, la più alta per una squadra attualmente nel massimo campionato in casa nello stesso periodo.

Due vittorie e due pareggi per il Cagliari in trasferta in questa Serie A: solo una volta nella loro storia i rossoblù sono rimasti imbattuti in tutte le prime cinque gare esterne stagionali nel massimo campionato, nel 1969/70.

L’Atalanta è la prima squadra della storia della Serie A a segnare almeno due gol in tutte le prime 10 partite giocate.

L’ultima coppia di attaccanti prima di Joao Pedro-Simeone a mettere a segno complessivamente almeno otto gol nelle prime 10 partite del Cagliari in un campionato di Serie A furono Suazo (tre) ed Esposito (cinque) nel 2004/05.

La prima marcatura multipla di Alejandro Gómez in casa con l’Atalanta in Serie A è arrivata nel febbraio 2017 proprio contro il Cagliari: la sua doppietta fruttò la vittoria bergamasca per 2-0.

Negli ultimi due campionati di Serie A (2018/19 e 2019/20) nessun difensore ha fornito più assist vincenti di Hans Hateboer (sette) e Rafael Toloi (sei).