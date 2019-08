Atalanta esagerata in amichevole: battuto 9-1 il Monza di Brocchi

In vista dell'esordio in campionato a Ferrara contro la Spal, l'Atalanta di Gasperini conferma di essere già in grande forma. In un'amichevole disputata al centro sportivo Bertolotti di Zingonia la formazione bergamasca rifila un pesantissimo 9-1 al Monza di Brocchi, schierato nell'occasione con una squadra imbottita di riserve e di giocatori poco utilizzati in questo precampionato. Un risultato che fa un certo scalpore considerato che, solo pochi giorni fa, il Monza aveva messo in grande difficoltà la Fiorentina in Coppa Italia perdendo 3-1 dopo avere chiuso in vantaggio il primo tempo. Per l'Atalanta in grande evidenza Ilicic, autore di una tripletta. In gol anche Pasalic, Gomez, Masiello, Barrow, Colley e il neo acquisto Skrtel (gol di testa per lui).

Il tabellino

Atalanta-Monza 9-1

Atalanta: Gollini (46' Rossi), Toloi (58' Ibanez), Palomino (46' Skrtel), Djimsiti (46' Masiello), Hateboer (46' Gosens), Freuler (58' Pessina), Pasalic (46' De Roon), Reca (70' Zambataro), Malinovskyi (46' Gomez), Ilicic (78' Colley), Zapata (58' Barrow). All.: Gasperini.

Monza: Sommariva (60' Del Frate), Franco (60' Perego), Negro, Marconi, Anastasio, Palazzi (58' Lora), Fossati (58' Galli), D'Errico, Mosti, Marchi (85' Corti), Gliozzi (58' Di Munno). All.: Brocchi.

Reti: 23' rig. Ilicic (A), 26' Pasalic (A), 48' Ilicic (A), 50' Negro (M), 55' Gomez (A), 57' Masiello (A), 59' Barrow (A), 76' Ilicic (A), 84' Skrtel (A), 90' Colley (A).