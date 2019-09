Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon Pasalic, Gosens; Malinovskyi Muriel; Zapata. All. Gasperini

Indisponibili:

Squalificati:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Montella

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

Nello scorso campionato, l'Atalanta ha ritrovato il successo che in A mancava dal 2012 contro la Fiorentina; i bergamaschi non ottengono due vittorie di fila contro la Viola nel massimo campionato dal 2005.

L'Atalanta ha vinto l'ultimo incontro interno di Serie A contro la Fiorentina dopo sei sfide all'Atleti Azzurri d'Italia in cui non aveva trovato il successo contro la squadra toscana (2N, 4P).

In tutte le ultime sette partite di campionato, l’Atalanta ha sia segnato che subito gol: i bergamaschi non arrivano a una striscia più lunga con entrambe le squadre in rete da maggio 2015, quando toccarono quota 11.

Dopo una serie di cinque vittorie e due pareggi, l’Atalanta ha perso l’ultima gara interna di campionato: gli orobici non perdono due gare casalinghe di fila in Serie A da gennaio 2018.

La Fiorentina non ha ottenuto neanche un successo nelle ultime 17 partite di campionato: in Serie A, i viola hanno fatto peggio solo nel 1938 quando arrivarono a 21.

La Fiorentina ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte di campionato in Lombardia, con due pareggi e sei sconfitte nel parziale: i Viola avevano vinto sei delle precedenti nove gare in questa regione (1N, 2P).

La Fiorentina ha guadagnato un solo punto nelle ultime sette trasferte di campionato: era dal 2002 che la Viola non otteneva così pochi punti in una serie di sette trasferte in Serie A.

L’ultimo giocatore dell’Atalanta prima di Duvan Zapata in grado di segnare almeno tre gol nelle prime tre partite giocate dalla Dea in Serie A fu Bassetto nel 1953: nessun calciatore nella storia bergamasca ha mai realizzato almeno quattro gol nelle prime quattro gare.

Josip Ilicic ha segnato tre gol alla Fiorentina in Serie A, uno dei quali da ex, con l’Atalanta: in viola ha segnato 29 gol in 105 partite di campionato.

L’esterno della Fiorentina, Federico Chiesa, ha tentato 16 conclusioni senza riuscire a segnare in questo campionato: è il giocatore con più tiri tra quelli che non sono andati ancora a bersaglio nella Serie A 2019/20.