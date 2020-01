Atalanta, Gasperini: "Ripartire con convinzione, con Zapata spinta in più"

" Affrontiamo una squadra pericolosa, difficile da superare, che sa compattarsi e che ha fatto particolarmente bene. Queste sono partite con tante incognite, il Parma in trasferta ha fatto risultati che l’hanno proiettato in alto in classifica. Noi dovremo esprimerci con tutte le nostre qualità. Abbiamo finito l’anno con un grande risultato, ora dobbiamo dare continuità "

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato così in conferenza stampa la sfida interna di campionato contro il Parma, la prima in questo 2020. "Le partite dopo le soste nascondono sempre delle incognite, ma è anche vero che non è stata una pausa così lunga - ha evidenziato l'allenatore degli orobici - È importante che noi ripartiamo con convinzione, io credo che questa squadra abbia la possibilità di ripetersi. In casa abbiamo l’opportunità di dare consistenza alla nostra classifica: nel girone di ritorno dobbiamo rendere il Gewiss Stadium il nostro fortino. Il campionato sarà durissimo, anche per i primi 6-7 posti: come l’anno scorso in una partita puoi essere dentro alla Champions o fuori da tutto: è ancora tutto da giocare".

Gasperini è convinto di aver lasciato qualche punto per strada. "Per quel che ci riguarda, 31 punti non sono pochi a due giornate dalla fine del girone d’andata, ma c’è la sensazione che avremmo potuto fare qualche punto in più", la proseguito l'allenatore dell'Atalanta, che nel nuovo anno potrà fare affidamento anche sul rientrante Zapata. "Il recupero di Duván ci dà sicuramente una spinta in più e maggior forza", ha concluso Gasperini.