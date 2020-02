L'Atalanta aggancia (a 39 punti) ma non supera la Roma al 4° posto: 2-2 casalingo con un Genoa arcigno al Gewiss Stadium. Succede tutto nel primo tempo: apre le marcature un colpo di testa ravvicinato di Toloi al 13'; Criscito segna su rigore al 19' e Sanabria la ribalta al 33' con una deviazione aerea su cross di Sturaro dalla destra. Poi, al 36', su incursione mancina di Duvan Zapata, Ilicic sembra riaprire la controrimonta che, però, si ferma sul 2-2. Behrami espulso all'82' ma, nonostante ciò, un ottimo Perin e una retroguardia senza sbavature, permettono al Genoa - che proprio in difesa schierava Andrea Masiello, appena tornato propro dalla Dea - di strappare un prezioso punto a Bergamo.

Il tabellino

ATALANTA-GENOA 2-2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic (54' Freuler), Gosens; Gomez; Ilicic (76' Muriel), D. Zapata (63' Malinovskyi). All.: Gasperini.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione (92' Goldaniga), Behrami, Schöne, Sturaro, Criscito; Pinamonti (87' Destro), Sanabria (83' Cassata). All.: Nicola.

Arbitro: Davide Massa di Imperia.

Gol: 13' Toloi (A), 19' rig. Criscito (G), 33' Sanabria (G) 36' Ilicic (A).

Assist: Zapata (A, 1-0), Sturaro (G, 1-2), Zapata (A, 2-2).

Note - Recupero: 2+6. Espulso: 82' Behrami (G) per doppia ammonizione. Ammoniti: Pasalic, Romero, de Roon, Cassata, Perin, Criscito.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

8' - PASALIC! Sinistro rasoterra insidioso, dal limite dell'area: palla che fa la barba al palo e termina larga di pochissimo.

12' - GRANDE CHANCE PER ZAPATA! Il colombiano entra in area sullo scarico di Ilicic e destro potentissimo deviato in angolo da Perin.

13' - GOL DELL'ATALANTA CON TOLOI! Cross sul primo palo di Gomez, Zapata anticipa Masiello in deviazione aereo e colpo di testa vincente, ravvicinato, di Rafael Toloi: 1-0!

19' GOL DEL GENOA SU CALCIO DI RIGORE CON CRISCITO! Penalty assegnato dopo un tackle falloso evitabilissimo di Hateboer su Sturaro. Dal dischetto, il capitano rossoblù - oppostosi poche ore fa alla cessione alla Fiorentina - realizza dal dischetto con una conclusione sotto la traversa: 1-1.

31' - ILICIC IN PRECARIA COORDINAZIONE! Ottimo tentativo, nonostante tutto e Atalanta vicinissima al 2-1.

33' - GOL DEL GENOA CON SANABRIA! De Roon sbaglia lo stop di un pallone vagante, cross in mezzo dalla destra di Sturaro e colpo di test vincente del centravanti paraguaiano: 1-2!

36' - GOL DELL'ATALANTA CON ILICIC! Cross basso, dalla sinistra, di Duvan zapata e conclusione a rimorchio del trequartista sloveno, che porta a spasso criscito e fa 2-2!

38' - PINAMONTI SFIORA IL TRIS! Passaggio di Sanabria dalla sinistra e deviazione mancina dell'ex Frosinone con Gollini che alza la sfera sopra la traversa.

51' - PUNIZIONE INSIDIOSISSIMA DI ILICIC! Sinistro a giro col pallone che esce di pochissiomo dalla porta difesa da Perin.

60' - SPETTACOLARE MANCINO AL VOLO DI GOSENS! Conclusione potentissima, di mezzo esterno, su palla a scendere: miracoloso Perin, che si distende e respinge in calcio d'angolo.

72' - COLPO DI TACCO ALL'ALTEZZA DEL DISCHETTO DI DJIMSITI SU PALLA PROVENIENTE DALLA DESTRA! Grandissimo intervento di Perin, che respinge il pallone diretto sul primo palo.

84' - DEVIAZIONE AEREA DI TOLOI SULLA PUNIZIONE DI MURIEL! Perin va a togliere la sfera dall'incrocio dei pali.

90'+3 - PERIN MIRACOLOSO! Respinta d'istinto sul colpo di testa ravvicinato di Toloi, successivo alla punizione tesa battuta da Malinovskyi.

Seguono aggiornamenti...