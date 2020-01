Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli. All. Nicola

Squalificati:

Indisponibili: Zapata, Lerager

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto sette delle ultime otto sfide contro il Genoa in Serie A (1P), tante quante nelle precedenti 33.

L’Atalanta ha vinto le ultime tre gare interne contro il Genoa in Serie A, non è mai arrivata a quattro contro il Grifone.

Nell’era dei tre punti a vittoria, nessun allenatore ha vinto più match alla guida di una singola squadra di Serie A con uno scarto di 5 o più gol di Gian Piero Gasperini con l'Atalanta (7, al pari di Maurizio Sarri con il Napoli).

Il Genoa è l’unica squadra che non ha ancora trovato il successo in trasferta in questo campionato (5N, 6P). I rossoblù hanno anche la peggior difesa fuori casa (26 gol subiti).

L’Atalanta è la squadra che in media ha sia effettuato più conclusioni totali (20.3) che tiri nello lo specchio (8.1) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

L’Atalanta conta ben cinque giocatori che hanno preso parte attiva a 10+ gol in questa Serie A, solo il Manchester City (sei) ha fatto meglio nella stagione in corso nei Top-5 campionati europei.

L’Atalanta è la squadra che ha segnato più reti con giocatori subentrati in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (10), dall’altra parte solo il Tolosa (10) ne ha incassati più del Genoa (nove).

Atalanta e Inter sono le uniche due squadre a vantare già due giocatori in doppia cifra di gol in questo campionato: Josip Ilicic (13) e Luis Muriel (12) per la Dea.

Luis Muriel dell’Atalanta ha realizzato cinque gol contro il Genoa in Serie A, solo contro la Roma ha segnato di più (sei). In più, con la doppietta nel match più recente, il colombiano è salito a 12 reti, stabilendo il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A.

Goran Pandev ha segnato cinque gol in questo campionato, con la maglia del Genoa non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A. L’attaccante macedone ha realizzato tre reti contro l’Atalanta nella massima serie, tutte nel girone di ritorno.