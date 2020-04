Atalanta, Gomez: "Sarà dura tornare ad allenarsi con 30 gradi, non siamo abituati"

In considerazione del nuovo lockdown del governo, che di fatto vieta la disputa degli allenamenti fino al 3 maggio, si fa sempre più concreta l'ipotesi che - qualora si intendesse portare a termine la stagione 2019-20 - il campionato non potrà che terminare a giugno, se non addirittura nella prima metà di luglio. Lo scenario non convince del tutto Alejandro Gomez: il capitano dell'Atalanta, nel corso di una diretta Facebook con il suo ex compagno di squadra Andrea Petagna e con l'ex preparatore atletico della squadra bergamasca Francesco Vaccariello, non nasconde le sue perplessità in merito.

" Quando riprenderemo a lavorare sul campo, dopo più di due mesi senza nemmeno una partitella, sarà dura. Se si torna a giocare, sarà difficile anche allenarsi in estate con 30 gradi, perché non siamo abituati. L'alimentazione durante la quarantena? Non si sa nemmeno cosa mangiare a cena, anche se un calciatore sa che deve regolarsi "

L'iniziativa del Papu

" Mi sono attivato per un progetto con gente che lavora a Barcellona e coinvolge giocatori di tutto il mondo, se ne saprà di più tra qualche tempo. Speriamo che gli uomini possano uscire da questo problema più consapevoli e intelligenti e che il mondo sia un posto migliore "