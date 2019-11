Atalanta-Juventus (Rocchi di Firenze)

6’ Rocchi non vuole perdere la partita e mostra subito un metro di giudizio intransigente, punendo ogni intervento sopra le righe con un cartellino giallo. Il primo il fischietto fiorentino lo riserva a Higuain, colpisce con il piede la caviglia del portiere, in uscita.

8’ Due minuti ed arriva il primo giallo per Palomino per un fallo sul Pipita.

15’ Calcio di rigore per l’Atalanta! Gomez entra in area e lascia partire un cross, la palla incoccia sulla gamba di Khedira e poi sul braccio molto largo del tedesco. Nonostante la distanza ravvicinata, Rocchi vicinissimo all’azione concede il penalty e a termini di regolamento ci può stare visto che la posizione del braccio è veramente innaturale.

26' Dybala esagera nelle proteste dopo una situazione tesa in campo, la Joya paga con un cartellino giallo.

45’ Prima della fine del primo tempo c’è spazio per altre tre ammonizioni: Freuler si becca un giallo per un fallo su Pjanic sulla trequarti campo, Gosens per un fallo a metacampo su Bentancur col piede a martello e Cuadrado ammonito per un fallo da tergo su Gosens.

78’ Cross di Freuler dalla destra, Emre Can nel tentativo di deviare il pallone prima tocca la sfera con il piede e in seguito carambola sul braccio largo ma posizionato a protezione del viso. Il Var Aureliano richiama Rocchi alla review ma il direttore di gara dopo aver rivisto l’episodio al monitor sceglie di non concedere la massima punizione. Decisione difficile e in cui restano dei dubbi.

82’ - 2-1 della Juventus con Higuain! L’episodio è viziato da un fallo di mano di Cuadrado nella propria trequarti campo che, però, Rocchi non vede e nemmeno il Var Aureliano ravvisa. Difficile capire come gli arbitri al monitor non abbiano ravvisato questa irregolarità anche, se da successivi replay, si vede come dopo il tocco di mano di Cuadrado, la palla schizzi in mezzo al campo e, solo dopo un contrasto fra Pasalic e Bonucci, la palla torni sui piedi di un giocatore bianconero che dà inizio all’azione da cui scaturisce la rete del Pipita. Quel minimo contrasto con il tocco di Pasalic impedisce al VAR di intervenire poiché, dopo che un giocatore nerazzurro ha preso possesso del pallone e l’ha perso, l’azione si ritiene conclusa. Poi inizia una nuova azione che si conclude con il gol del 2-1 bianconero.