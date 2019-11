Atalanta-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow. All. Gasperini

Squalificati: Ilicic, Malinovskyi

Indisponibili: Muriel

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, Perin

Statistiche Opta

L'ultima sconfitta della Juventus contro l'Atalanta in Serie A risale al febbraio 2001: da allora i bianconeri hanno conquistato 75 punti sugli 87 disponibili contro i nerazzurri (23V, 6N).

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Atalanta in Serie A: 64 successi bianconeri, a fronte degli 11 dei bergamaschi (39N).

La Juventus trova il gol da 20 trasferte consecutive contro l'Atalanta in Serie A: l'ultima gara in cui non ha segnato risale al settembre 1991 (0-0) - per i bianconeri è la striscia più lunga di gare esterne in gol contro una singola avversaria nel massimo campionato.

L’Atalanta ha conquistato 22 punti nelle prime 12 partite di questa Serie A: i bergamaschi non hanno mai fatto meglio all’inizio di una stagione nel massimo campionato.

L’Atalanta è la squadra con la peggior differenza (-8) tra i punti conquistati in casa (sette) e quelli guadagnati in trasferta (15) in questo campionato.

Si affrontano una delle due squadre a non aver subito nemmeno un gol nel mese di novembre in Serie A (Juventus, come la Sampdoria) e una delle due a non averne realizzato nessuno nello stesso periodo (Atalanta, come la SPAL).

32 punti nelle prime 12 partite di Serie A per la Juventus in questo campionato: solo gli stessi bianconeri nel 2005/06 (33) e nel 2018/19 (34) sono partiti meglio nella storia della competizione.

La Juventus è la squadra ad aver vinto più partite con un gol di scarto in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove).

L’Atalanta con Duván Zapata in campo ha segnato una media di 3.0 reti ogni 90 minuti in questo campionato, mentre senza di lui la media si è abbassata a 1.8.

Gonzalo Higuaín ha segnato in sette partite di Serie A contro l’Atalanta, contro nessuna squadra ha fatto meglio; sono nove le sue reti contro i bergamaschi nel massimo campionato, solo contro la Lazio (12) ne ha realizzate di più.