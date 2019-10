Tutto facile per l'Atalanta che, al debutto nel nuovo Gewiss Stadium, batte 3-1 il Lecce e centra il terzo successo consecutivo in campionato. A sbloccare le marcature è Zapata, che al 35' fulmina Gabriel con un destro potentissimo. Cinque minuti dopo il raddoppio firmato da Gomez, il migliore in campo, con un diagonale a incrociare di sinistro che tocca il palo e si insacca. Partita a senso unico anche nella ripresa: al 56' Gosens, servito da Ilicic, cala il tris col sinistro. Nel finale l'Atalanta si distrae e Lucioni all'86' accorcia le distanze per i salentini.

Il tabellino

Atalanta-Lecce 3-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Kjaer (69' Toloi), Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic (74' Malinovskyi), Zapata (59' Muriel). All.: Gasperini.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione (55' Farias), Imbula (86' Vera); Mancosu; Falco, La Mantia (60' Babacar). All.: Liverani.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi.

Gol: 35' Zapata (A), 40' Gomez (A), 56' Gosens (A), 86' Lucioni (L).

Assist: Gosens (A, 1-0), Zapata (A, 2-0), Ilicic (A, 3-0), Falco (L, 3-1).

Ammoniti: Kjaer, De Roon (A), Lucioni, Majer, Rispoli (L).

Note - Recupero 1'+4'.

La cronaca in 11 momenti chiave

2' ZAPATA SI DIVORA IL VANTAGGIO! Cross morbido dalla destra di Gomez, palla sul secondo palo dove il colombiano - tutto solo - colpisce di testa ma spedisce incredibilmente sopra la traversa.

9' ILICIC A UN PASSO DAL GOL! Servito da Gomez in piena area, lo sloveno spara col destro da due passi: straordinario riflesso di Gabriel che mette in corner deviando con la mano destra.

30' ANCORA GABRIEL! Sinistro dai 20 metri di Gomez: conclusione potente, Gabriel attento respinge con i pugni.

35' GOL DELL'ATALANTA! ZAPATA! Erroraccio in disimpegno di Lucioni, Gosens capisce tutto e serve Zapata in piena area: destro terrificante del colombiano e pallone che si insacca nell'angolo più lontano, niente da fare per Gabriel.

38' LECCE VICINO AL PARI! Su un traversone dalla destra Djimsiti sbaglia l'intervento di testa, alle sue spalle c'è La Mantia che riesce in qualche modo a calciare da due passi: bravissimo Gollini a restare in piedi e a respingere a mano aperta.

40' 2-0 ATALANTA! GOMEZ! L'argentino, servito da Zapata, entra in area come una lama nel burro e calcia con un sinistro rasoterra a incrociare. Pallone che sbatte sul palo e si insacca, niente da fare per Gabriel che non ci arriva.

53' GOSENS A UN PASSO DAL GOL! Sugli sviluppi di un corner il pallone si impenna e Gomez tenta il destro al volo dal limite. Sulla traiettoria c'è Gosens che devia. Gabriel si ritrova il pallone tra le braccia.

56' 3-0 ATALANTA! GOSENS! L'Atalanta dà spettacolo. Ilicic vede l'inserimento di Gosens che controlla con il destro e trafigge Gabriel con un rasoterra di sinistro.

73' ILICIC SI DIVORA IL 4-0! Calderoni si fa rubare palla da Muriel, il rimpallo favorisce Ilicic che, tutto solo davanti a Gabriel, si fa ipnotizzare dal portiere del Lecce.

77' STREPITOSO GABRIEL SU GOMEZ! L'argentino parte palla al piede, dribbla secco Lucioni e si presenta tutto solo davanti a Gabriel che respinge il suo destro.

86' GOL DEL LECCE! LUCIONI! Punizione dalla sinistra di Falco, Lucioni anticipa Gosens e batte Gollini con un colpo di testa facile facile da due passi.

MVP

Alejandro GOMEZ - Dopo meno di 2 minuti mette sulla testa di Zapata un pallone perfetto che il colombiano spreca. Segna un gol da applausi, ne sbaglia un altro già fatto, disegna calcio con aperture e verticalizzazioni illuminanti. È in forma smagliante.

Fantacalcio

Promosso

Robin GOSENS - Un gran gol, un altro clamoroso sfiorato, un assist e tantissime sgroppate sulla sinistra che creano puntualmente la superiorità numerica. Commette un solo errore nella sua partita da incorniciare quando si dimentica di Lucioni in occasione del gol del Lecce.

Bocciato

Andrea RISPOLI - Sulla destra prova a spingere con buona continuità, poi viene letteralmente travolto da Gosens, su cui commette un brutto intervento nel finale che gli costa l'ammonizione.