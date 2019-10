Atalanta-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Indisponibili: –

Squalificati: –

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Indisponibili: Tabanelli

Squalificati: –

Statistiche Opta

L'ultima sfida di Serie A tra Atalanta e Lecce si è conclusa 0-0 (nel 2012) nonostante i quattro legni colpiti dai bergamaschi, record per il club in una singola gara di massimo campionato dal 2004/05.

Il Lecce ha vinto solo una delle 11 partite di Serie A giocate in casa dell'Atalanta (4-3 nel 1994) - completano il bilancio cinque successi nerazzurri e altrettanti pareggi.

L’Atalanta è la squadra che ha ottenuto più punti in Serie A nel 2019 (54), oltre ad essere quella che ha segnato di più (53 reti).

L’Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe in Serie A: solo due volte ha raggiunto quota sei gare interne con almeno due reti, nel 1949 e nel 2008.

Il Lecce ha ottenuto due vittorie e quattro sconfitte nelle prime sei partite di questo campionato: anche nella passata Serie B la squadra salentina aveva vinto due delle prime sei giornate (3N, 1P).

Per la prima volta in Serie A il Lecce ha vinto due delle prime tre trasferte stagionali di campionato.

Nessuna squadra ha segnato più gol dell’Atalanta da fuori area in questo campionato (tre), nessuna ne ha concessi più del Lecce (quattro).

Mentre l’Atalanta è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (cinque), il Lecce è una delle quattro che non ha ancora realizzato una rete in questo intervallo.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha giocato la sua prima stagione di Serie A con la maglia del Lecce: 29 presenze e sette gol nel 2011/12)

Il giocatore del Lecce Marco Mancosu ha segnato quattro gol in questo campionato (il 67% delle reti del Lecce, percentuale record in questa Serie A), uno in più rispetto alla reti realizzate nelle prime sei presenze della scorsa Serie B.