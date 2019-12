L'Atalanta si veste con la divisa natalizia e porta cinque regali di lusso alla propria difoseria e un sacco pieno di carbone a un Milan senza idee, senza occasioni da gol e senz'anima, letteralmente umiliato sul terreno assolato dell'Atleti Azzurri d'Italia nel lunch match della 17esima giornata di Serie A. A Bergamo finisce con un roboante 5-0 per i padroni di casa: la formazione di Gasperini passa in vantaggio al 10' con Papu Gomez e dilaga nella ripresa, con la deviazione di Pasalic, la doppia cannonata di Ilicic e Muriel in contropiede. I nerazzurri vanno in vacanza salendo a 31 punti, a -4 dal quarto posto. La formazione di Pioli resta ancorata a centro calssifica a quota 21 e comincia a pensare a un mercato invernale che dovrà cambiare molto negli assetti dell'organico.

Ilicic e Romagnoli, Atalanta-Milan, Serie A 2019/20Getty Images

Il tabellino

ATALANTA-MILAN 5-0

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens (89' Hateboer); Gomez (88' Freuler), Malinovskyi; Ilicic (80' Muriel). All.: Gasperini.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (46' Calabria); Kessié, Bennacer, Bonaventura (dal 65' Piatek); Suso (85' Castillejo), Leão, Çalhanoglu. All.: Pioli.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1.

Gol: 10' Gomez (A), 61' Pasalic (A), 62' e 72' Ilicic (A), 83' Muriel (A).

Assist: Ilicic (A, 1-0), Gomez (A, 2-0), Pasalic (A, 3-0), Gomez (A, 4-0).

Note - Recupero: 0+1. Ammoniti: Musacchio, Suso, Castagne, de Roon, Romagnoli.