16 febbraio 2019, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo va in scena Atalanta-Milan, sfida Champions della 24esima giornata di Serie A; un Milan spietato e cinico trascinato da bomber Piatek espugna Bergamo e lancia un nitido segnale al campionato. Dieci mesi più tardi a Bergamo il Milan di Pioli cerca una sua chiara e definitiva dimensione, mentre l’Atalanta fresca dello storico passaggio alla fase a eliminazione diretta in Champions League continua a inseguire il quarto posto. Da qualunque prospettiva la si osservi, sarà una sfida elettrizzante e con ogni probabilità spartiacque per il destino del Diavolo.

Nel post partita di Atalanta-Milan 1-3 Gattuso parlava così di Piatek. Sembra essere passata un'era geologica!

Torniamo a quell’anticipo di Serie A dello scorso inverno: dopo essere passato sotto nel punteggio per effetto della rasoiata di Freuler non trattenuta da Gigio Donnarumma, il Milan si ricompatta e colpisce con la strepitosa girata acrobatica di Piatek su cross di Ricardo Rodriguez, con la staffilata da fuori area di Calhanoglu e con lo stacco imperioso del solito Piatek su corner arrotato dello stesso centrocampista turco. Per il polacco fanno 6 gol (!) in appena 5 gettoni con la maglia rossonera. È la gara della svolta: il Milan si avvicina a una sola attaccatura dall’Inter e vola a più quattro sulle inseguitrici consolidando la quarta piazza in solitaria. Svolta ma anche illusione: già, il Milan calerà sensibilmente in primavera e vedrà la qualificazione in Champions sfumare sul filo di lana. Quanto a Piatek, quella di Bergamo rimane a tutt’oggi l’ultima doppietta in maglia rossonera per il “Pistolero”.

AAA cercasi identità

Evitata la sconfitta interna contro il Napoli e racimolati sette punti nelle successive tre partite, il Milan di Pioli ha scacciato le acque paludose e si è portato in una zona più che tranquilla di classifica: con otto punti di vantaggio sulla terz’ultima, a otto punti di distanza dal Cagliari quinto della graduatoria. Piatek ha battuto dei colpi ed è indubbiamente salito di condizione, anche se è prematuro parlare di calciatore ritrovato. E ora? Per il Milan si staglia all’orizzonte una sorta di bivio: bivaccare, per così dire, lavorando per sviluppare i giovani oppure puntare con forza alle quote europee della classifica investendo sul mercato di gennaio per puntellare una rosa incompleta? Accaparrare l’usato sicuro o assicurarsi qualche giovane talento strappandolo alla concorrenza?

Ecco perché la sfida di Bergamo dirà molto sul prosieguo del campionato rossonero: il malato è davvero guarito e può finalmente competere con l’elite della Serie A tornando davvero in gioco per l'Europa oppure è in una fase di convalescenza e dovrà accontentarsi di un (altro) anno di transizione senza obiettivi tangibili? La nostra opinione: quando ti chiami Milan il verbo “accontentarsi” dovrebbe essere sempre e comunque bandito dal vocabolario, dunque i correttivi all'organico rossonero andrebbero apportati a prescindere.