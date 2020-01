Dopo le feste di Natale contro il Milan, arrivano quelle dell'Epifania contro il Parma. Prosegue il momento di forma spaziale dell'Atalanta che, dopo aver annichilito il Milan per 5-0 nell'ultima del 2019, abbatte la squadra crociata con un'altra manita nella prima del 2020.

Riparte esattamente da dove aveva finito la banda di Gasperini. Vince, stravince, gioca un calcio spettacolare e segna una caterva di gol. Nelle ultime tre partite in casa i bergamaschi hanno messo a segno ben 13 gol. Un numero mostruoso di reti per una squadra che, dopo aver trovato il passaggio agli ottavi di Champions, è ancora più maturata rispetto al passato e ora non ha nulla da invidiare alle più grandi del nostro campionato e d'Europa. Ilicic, Gomez, Gosens, Freuler. La lista potrebbe continuare, ma sono tutti giocatori da top club, quale è ora l'Atalanta.

Oggi contro il Parma semplicemente non c'è partita. I nerazzurri partono a mille e mettono in mostra un calcio stellare. Segnano in tutti i modi i ragazzi di Gasperini: da lontano, al volo, centro area. Segno che questa è una squadra assolutamente completa. Tre punti che riportano l'Atalanta a solo un punto dalla zona Champions in classifica.

Nulla da segnalare per la squadra crociata. Kulusevski è l'uomo più atteso, ma viene annullato dagli avversari. Il campionato dei ducali comunque non viene certo danneggiato da questo match, urge però ripartire subito settimana prossima contro il Lecce.

Josip Ilicic abbraccia Robin Gosens, Atalanta-Parma, Getty ImagesGetty Images

Tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Ilicic (dall'84' Traorè), Gomez (dal 78' Malinovskyi), Muriel (dal 72' Zapata).

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi,Bruno Alves, Pezzella, Grassi (dal 77' Brugman), Hernani, Barillà, Kucka (dal 67' Laurini), Kulusevski, Sprocati (dal 45' Inglese).

Gol: Gomez (A), Freuler (A), Gosens (A), Ilicic (A), Ilicic (A)

Ammoniti: Barillà (P), Pezzella (P), Gomez (A), Kucka (P), Hernani (P),

Espulsi: Nessuno

Arbitro: Pasqua

La cronaca in 8 momenti chiave

10' ATALANTA IN VANTAGGIO: Bolide dalla distanza del Papu che di sinistro la mette nel sette dai 20 metri.

L'esultanza di Alejandro Gomez, Atalanta-Parma, Getty ImagesGetty Images

19' CI PROVA ILICIC: L'ex Fiorentina si smarca al limite dell'area a prova il diagonale rasoterra. Bravo Sepe a bloccare.

24' ALTRO TIRO DI ILICIC E NUOVA PARATA DI SEPE: Stavolta l'intervento del portiere è super sulla conclusione di sinistro improvissia e potentissima dell'attaccante.

32' GRAN GOL DELL'ATALANTA: Giro palla stupendo dell'Atalanta, triangolo Freuler-Gomez con il passaggio di quest'ultimo che trova Freuler che, solo davanti al portiere, non sbaglia.

35' PROVA IL TIRO MURIEL: A giro la mette il colombiano, non di molto fuori dal palo più lontano.

42' GOSENS! L'ATALANTA FA QUELLO CHE VUOLE: Ilicic penetra dalla fascia destra in mezzo e tira in porta, conclusione deviata che finisce sui piedi di Gosens che da due passi deve solo metterla dentro.

59' GOL STELLARE DI ILICIC: Cross dalla sinistra di Gosens per Ilicic che al volo di destro la mette nell'angolino.

70' ALTRA MANITA NERAZZURRA: Penetra centralmente Ilicic, scarta due avversari e la piazza.

MVP

Josip ILICIC - Cosa dire. Gioca un gran primo tempo ma non trova la rete, nella ripresa però si sblocca con gli interessi, mettendo a segno due marcature da assoluto fenomeno. Dopo la stratosferica prestazione contro il Milan si ripete in tutto per tutto. Giocatore a tutto campo, grandioso in ogni zona d'attacco.

Il momento social

Promosso

Alejandro Dario GOMEZ - Uomo simbolo di una squadra stupenda. Apre le marcature con un gol fantastico, super a tutto campo sia in fase offensiva che in aiuto alla squadra in difesa.

Bocciato

HERNANI - Difficile trovare un peggiore nel Parma. Data l'imbarazzante prestazione in tanti possono essere "premiati". Il peggiore però è Hernani che a centrocampo è chiamato a tenere Gomez in tutto e per tutto, ma semplicemente non lo tiene mai. Inoltre in fase di impostazione perde una caterva di palloni.