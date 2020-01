Atalanta-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Indisponibili:

Squalificati:

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Grassi; Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa

Indisponibili: Inglese, Karamoh, Cornelius, Gervinho

Squalificati: Gagliolo

Statistiche Opta

L'Atalanta è imbattuta da quattro partite di Serie A contro il Parma e non è mai arrivata a cinque gare di fila senza sconfitta contro gli emiliani nella competizione.

L'Atalanta ha vinto sette degli ultimi 11 incontri interni contro il Parma in Serie A; completano il parziale tre pareggi e una sola sconfitta.

Con Gasperini alla guida l’Atalanta ha sempre vinto la prima gara del nuovo anno in Serie A, dopo che aveva ottenuto solo due punti nelle nove precedenti.

L’Atalanta ha segnato 43 reti in questo campionato (miglior attacco del torneo in corso); 16 delle 18 squadre che hanno realizzato altrettanti gol dopo 17 gare hanno terminato la stagione di Serie A almeno al 3° posto.

L’Atalanta ha chiuso il 2019 con ben 81 gol segnati in campionato, record per la Dea in un singolo anno solare in Serie A – migliorando le due precedenti annate sempre sotto la gestione Gasperini (64 reti nel 2017 e 67 nel 2018).

Nessuna squadra ha subito più gol del Parma nel corso dell’anno solare 2019 in Serie A: 58, al pari dell’Udinese.

Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte di campionato (2V, 3N), non arriva a sei match esterni in Serie A senza sconfitta da marzo 2014.

L’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (31) nei cinque maggiori campionati europei nel corso dell’anno solare 2019, almeno nove in più di qualsiasi altra.

Luis Muriel dell’Atalanta ha segnato in entrambe le ultime due partite al Gewiss Stadium in campionato, solo una volta in carriera in Serie A ha trovato la rete in tre gare casalinghe consecutive (con l’Udinese nel gennaio 2013).

Solo due giocatori nati dopo il 1/1/1999 hanno servito almeno sette assist nei top-5 campionati europei in corso: Dejan Kulusevski e Jadon Sancho (entrambi classe 2000) – il fantasista attualmente al Parma ha collezionato le sue prime tre presenze in Serie A con la maglia dell’Atalanta nella scorsa stagione.