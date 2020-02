L’ennesima vittoria in rimonta, il quarto posto blindato, il selfie di gruppo, l’abbraccio del Gewiss Stadium: l’Atalanta si avvicina nel migliore dei modi al suo primo storico ottavo di finale in Champions League, in programma mercoledì sera a San Siro contro il Valencia.

Ancora una prova di forza della banda di Gasperini che ha il coraggio di confermare i titolarissimi in una sfida delicata come contro la Roma di Fonseca. La Dea domina il primo tempo, creando almeno tre occasioni nitide, ma ad andare in vantaggio sono i giallorossi con il "solito" Dzeko. Gol gentilmente offerto da Palomino, dopo uno sciagurato stop da ultimo uomo. Nella ripresa i nerazzurri non cambiano la musica: manovra avvolgente, verticalizzazioni improvvise e pericoli sulle palle inattive. Proprio da un calcio d’angolo si crea la chance del riscatto del difensore argentino responsabile dell’1-0. Palomino recupera sull’1-1. Gasp la vuole vincere e cambia uno spento (e corrucciato) Zapata con Pasalic. Passano 19 secondi e il croato tira fuori il coniglio dal cilindro: magia a giro sotto il sette. E’ il gol n° 63 della Dea in 24 partite, 10 in più della Lazio, secondo miglior attacco del campionato.

Ma il dato più strabiliante della stagione dell’Atalanta è legato alle rimonte: sono già 20 i punti guadagnati da posizione di svantaggio, in linea con il trend di tutta l’era Gasperini (71 punti recuperati in totale). Se da una parte ci sono solo buone notizie, la Roma si deve arrendere per la quinta volta in sette uscite nel 2020. Fonseca torna in discussione: il sedicesimo di Europa League contro il Gent (in programma giovedì) può essere già un dentro-fuori.

José Palomino - Atalanta-Roma Serie A 2019-20Getty Images

Il tabellino

ATALANTA-ROMA 2-1 (primo tempo 0-1)

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gómez (dall’85’ Muriel), Ilicic (dall’83’ Malinovskiy); Zapata (dal 59’ Pasalic). All. Gasperini

Roma (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; G.Mancini (dal 67’ Veretout), Lo.Pellegrini; Diego Perotti (dal 77’ Villar), Mkhitaryan, Kluivert (dal 61’ Perez); Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)

Gol: 45’ Dzeko, 50’ Palomino, 59’ Pasalic

Assist: Djimsit, Gosens

Ammoniti: Gosens, Djimsiti (A), Mancini, Mkhitaryan, Fazio (R)



La cronaca in 6 momenti chiave

9’ PAU LOPEZ SALVA SUL PAPU - La prima grande occasione è per l'Atalanta, tacco di Zapata per Ilicic che trova lo spazio per Gomez che arriva in area di rigore e tenta la conclusione, ma arriva la risposta reattiva di Pau Lopez in uscita

30’ ALTRO BRIVIDO PER PAU LOPEZ - Gosens scende sulla sinistra e mette dentro per Ilicic: lo sloveno colpisce di prima intenzione, ma calcia largo di un paio di metri. Sale la pressione della Dea

37’ TERZA OCCASIONE PER LA DEA - Sugli sviluppo di un calcio di punizione, Toloi prova la magia in rovesciata: palla a lato di pochissimo!

45’ VANTAGGIO DELLA ROMA - Ha segnato Dzeko! Palomino perde un pallone velenosissimo in fase di disimpegno e lo regala al bosniaco che si accentra e trafigge Gollini!

50’ PAREGGIO DELL'ATALANTA - Ha segnato Palomino! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gomez, Djimsiti fa la sponda sul secondo palo e il difensore argentino trova il tap-in in scivolata anticipando il movimento di Spinazzola. 1-1 a Bergamo!

59’ VANTAGGIO DELL'ATALANTA - Ha segnato Pasalic appena entrato! Sono passati 19 secondi! Incredibile. Dopo un'azione insistita della Dea con il Papu, Gosens riceve palla e la scarica a Pasalic: il centrocampista croato di prima intenzione prova il tiro a giro e trafigge Pau Lopez sotto l'incrocio dei pali. Rimonta della Dea completata

Mvp

Mario PASALIC - Entra e segna dopo 19 secondi: è il dodicesimo gol di un nerazzurro subentrato questa stagione, è record in Europa. La perla che ferma il risultato sul 2-1 è frutto di una velocità mentale e di esecuzione da campione. Difficile non immaginare il croato titolare contro il Valencia

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. José Luis PALOMINO - Si fa perdonare l'errore che costa il gol di Dzeko con una spaccata da vero bomber in occasione dell'1-1. Alla fine il bilancio finale è positivo, come il risultato

Bocciato. Leonardo SPINAZZOLA - Stecca la gara dell'ex, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Si perde Palomino sul gol dell'1-1, irriconoscibile

