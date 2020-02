Atalanta-Roma in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; A.Gomez; Ilicic, D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Roma (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; G.Mancini, Veretout; Ünder, Lo.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Daniele Orsato, sezione di Schio

Ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Fiorentina-Atalanta 1-2 (32' F.Chiesa; 49' D.Zapata, 72' Malinovskiy)

Atalanta-Genoa 2-2 (12' Toloi; 19' Criscito, 33' Sanabria; 35' Ilicic)

Torino-Atalanta 0-7 (17', 53' e 54' Ilicic, 29' Gosens, 45+1 D.Zapata, 86' e 88' Muriel)

Atalanta-SPAL 1-2 (16' Ilicic; 54' Petagna, 60' Valoti)

Fiorentina-Atalanta 2-1 (11' Cutrone; 67' Ilicic; 84' Lirola)

Gli ultimi 5 risultati della Roma

Roma-Bologna 2-3 (16' Orsolini; 22' aut. Denswil; 26' e 51' Barrow; 72' Mkhitaryan)

Sassuolo-Roma 4-2 (7' e 16' F.Caputo, 26' Djuricic; 55' Dzeko, 73' rig. Veretout; 74' Boga)

Roma-Lazio 1-1 (26' Dzeko; 34' Acerbi)

Juventus-Roma 3-1 (26' Cristiano Ronaldo, 38' Bentancur, 45+2 Bonucci; 50' aut. Buffon)

Genoa-Roma 1-3 (5' Ünder, 44' aut. Biraschi; 45' Pandev; 74' Dzeko)

Data, orario e luogo: sabato 15 febbraio, ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo