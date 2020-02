Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, Tameze, De Roon, Castagne; Malinovskyi; Muriel, Duvan Zapata. All. Gasperini

Indisponibili:

Squalificati:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Indisponibili: Chiriches, Tripaldelli, Traoré

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Atalanta ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A contro il Sassuolo, parziale in cui è rimasta imbattuta (7V, 3N), dopo che non aveva segnato in tutte le prime tre (1N, 2P).

L’Atalanta ha vinto le ultime cinque gare contro i neroverdi in Serie A: il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra a perdere tutte le sei partite disputate nelle ultime tre stagioni contro una singola avversaria nella competizione (in questa giornata potrebbe accadere anche alla Sampdoria contro l’Inter).

L’Atalanta ha perso solo una delle sei gare di questo campionato che hanno seguito l’impegno di Champions League della squadra di Gasperini (3V, 2N): sconfitta arrivata contro il Bologna.

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 17 partite di Serie A (5N, 11P) in cui ha affrontato una squadra che si trovava nelle prime quattro posizioni in classifica ad inizio giornata: proprio nella gara più recente contro la Roma a inizio febbraio.

L’Atalanta ha segnato 63 reti in 24 giornate in questo campionato: in 58 precedenti partecipazioni alla Serie A, solo due volte i bergamaschi hanno segnato di più in un’intera stagione (66 gol nel 1949/50 e 77 lo scorso campionato).

Sassuolo (5.1 passaggi) e Atalanta (3.3) sono le due squadre che in media costruiscono azioni con più passaggi che precedono il gol in questa Serie A.

Solo l’Inter (15) ha mandato in gol più giocatori differenti rispetto all’Atalanta (14) in questa Serie A, mentre solo SPAL e Sampdoria (entrambe sette) hanno visto più marcatori diversi nella stagione in corso rispetto al Sassuolo (nove).

Duván Zapata è andato a segno in ciascuna delle sue tre presenze di Serie A con la maglia dell’Atalanta contro il Sassuolo; complessivamente ha rifilato cinque reti ai neroverdi: a nessuna squadra ne ha realizzati di più nella competizione.

Alejandro Gómez, dell’Atalanta, ha affrontato nove volte il Sassuolo in Serie A prendendo parte a 11 reti (cinque gol e sei assist): si tratta della squadra contro la quale ha partecipato a più marcature nella competizione.

La prossima sarà la presenza numero 250 di Domenico Berardi in tutte le competizioni con la maglia del Sassuolo. Tra gli attaccanti di questa Serie A, solo in tre contano più presenze con l’attuale squadra: José Callejón (335), Lorenzo Insigne (331) e Dries Mertens (306), tutti con il Napoli.