Trovare aggettivi non ancora utilizzati per descrivere la dirompenza di questa Atalanta è impresa ardua. C'è un dato, tuttavia, che forse meglio di altri fa capire la grandezza della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Grazie al clamoroso successo per 7-2 sul Lecce allo stadio Via del Mare, la Dea ha infatti raggiunto quota 70 gol realizzati in Serie A in 25 partite. Una cifra che ha dell'incredibile. Passando in rassegna i Top 5 campionati d'Europa, infatti, si scopre che solamente due squadre hanno fatto meglio di quella bergamasca: il Paris Saint Germain, primo in Ligue 1 con 75 reti segnate in 27 partite, e il Bayern Monaco, capolista in Bundesliga con 71 gol in 24 partite.

Le squadre più prolifiche in Europa: il podio

Posizione e squadra Gol segnati in campionato Media gol a partita 1. Paris Saint Germain 75 2,77 2. Bayern Monaco 71 2,96 3. Atalanta 70 2,8

Un attacco atomico: 22 gol in più della Juventus

Impressionante anche il confronto con le altre big di Serie A: l'Atalanta ha segnato ben 22 gol in più della Juventus, 10 in più della Lazio (che ha giocato una partita in più), 21 in più dell'Inter (che invece ha giocato una partita in meno), 23 in più della Roma. Abissale la differenza rispetto al Napoli (+29) e soprattutto rispetto al Milan (+43). E a proposito dei rossoneri, sono una delle 5 squadre che in questa stagione hanno incassato 5 o più gol dalla Dea: le altre sono l'Udinese (7), il Parma (5), il Torino (7) e appunto il Lecce (7). Per trovare una squadra nel nostro campionato di segnare almeno 5 gol in 5 partite diverse bisogna tornare ala stagione 1958-59. Chapeau, Atalanta.