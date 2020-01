Un vero e proprio capolavoro della squadra di Semplici. Nonostante lo svantaggio inziale (gol di Ilicic su assist di Zapata), la formazione spallina non ha mollato e nella ripresa ha ribaltato il risultati. A segno nel giro di sei minuti i due migliori in campo, Petagna e Valoti, che permettono ai ferraresi di superare il Genoa in classifica e di agganciare il Brescia a quota 15 punti. Successo meritato per gli ospiti, sconfitta inattesa per l'Atalanta, che ora vede allontanarsi la Roma. La squadra di Gasperini é sembrata stanca e poco determinata. Un inedito in questa stagione.

Valoti - Atalanta-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Il tabellino di Atalanta-SPAL 1-2

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Toloi, Caldara (Dal 66' Muriel), Palomino; Freuler (Dal 46' Djimsiti), De Roon, Pasalic; Gomez (Dal 59' Malinovskyi), Ilicic, Gosens; Zapata. All. Gasperini

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti (Dal 78' Valdifiori), Reca (Dall'85' Tomovic); Di Francesco (Dal 72' Floccari), Petagna. All. Semplici

Arbitro: La Penna

Gol: 16' Ilicic (A), 54' Petagna (S), 60' Valoti (S)

Assist: Zapata, Reca

Ammoniti: Valoti, Vicari, De Roon, Di Francesco, Palomino

Petagna - Atalanta-SPAL - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

La cronaca in 9 momenti chiave

4' - Gran parata di Sportiello. Tiro potente di Strefezza dal limite, servito da Di Francesco. Forte e angolato, ma ci arriva il portiere della Dea.

16' - GOL! 1-0 Atalanta! Ilicic. Di tacco su assist di Zapata. Gran spunto del colombiano a sinistra, cross basso e tacco vincente da due passi di Ilicic.

24' - Dabo! Mancino potente da fuori. Respinge sicuro Sportiello!

32' - Che giocata di Zapata! Accelera, sfonda e calcia col destro potentissimo. Incrocio dei pali. Che conclusione.

43' - Palo di Petagna! Colpo di testa perfetto su cross di Valoti. Palo pieno.

54' - GOL! Petagna! 1-1! Segna sempre l'ex. Reca va via a sinistra, brucia Djimsiti e mette dentro per Petagna, che insacca.

60' - GOL! 1-2 SPAL. La ribalta la SPAL. Valoti recupera palla, salta Palomino e dalla distanza la mette all'angolino.

70' - Occasione monumentale per l'Atalanta. Malinovskyi per Zapata, tocco per Pasalic, che dribbla e calcia. Missiroli salva e aiuta Berisha.

94' - Zapata! Che occasione. Tira con il destro, deviato, vola Berisha a mettere in corner.

MVP del match

Mattia VALOTI - Che prestazione. Gran presenza in mezzo al campo, costante nel pressing, puntuale negli inserimenti. Realizza un gran gol e consegna i tre punti alla sua squadra.

Fantacalcio

Promosso - Andrea PETAGNA - Vede l'Atalanta e si scatena. Centra un palo con un grande stacco aereo nel primo tempo, poi nella ripresa firma l'ennesima rete dell'ex. Gran partita, fisicamente dominante.

Bocciato - José PALOMINO - Primo tempo giocato bene, secondo disastroso. Ammonito, in ritardo, distratto, perde Petagna due volte. Ha spento il cervello.

La statistica chiave

La SPAL ha vinto tre partite in rimonta da una situazione di svantaggio in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.