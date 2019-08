Atalanta-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello A.; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez A., Zapata D. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castagne

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lyanco, Edera, Iago Falqué, Ansaldi

Statistiche Opta

L'Atalanta non ha trovato il gol in alcuna delle due partite dello scorso campionato contro il Torino: non rimane a secco per più gare di fila contro i granata in A dal 1985 (cinque nell'occasione).

Il bilancio nei 50 confronti di Serie A tra Atalanta e Torino in casa dei bergamaschi è in equilibrio: 15 successi per parte e 20 pareggi.

Per la quinta volta in Serie A, l'Atalanta affronta il Torino all'esordio casalingo stagionale. I nerazzurri hanno vinto tre dei quattro precedenti (1P), l'ultima volta nel 2013 (2-0).

L'Atalanta ha vinto sei delle ultime sette partite in Serie A e ha eguagliato il proprio record di imbattibilità nel massimo campionato (14 sfide come nel 1989). L'ultima sconfitta risale al 23 febbraio 2019 proprio contro il Torino.

Solo in otto occasioni nei 75 campionati di Serie A disputati (escludendo quello in corso) il Torino ha raccolto due successi nelle prime due partite stagionali in campionato, l'ultima volta nel 2015. L'Atalanta solo tre volte in 58 tornei.

L'Atalanta ha effettuato 13 conclusioni nello specchio della porta in questa Serie A: più di ogni altra squadra nel torneo.

Il Torino ha commesso 21 falli in questo campionato, nessuna squadra ne ha fatti di più. Quella granata è stata la squadra più fallosa anche nella Serie A 2018/19 (in media 16 a partita).

Alejandro Gomez ha affrontato sette volte il Torino con la maglia dell’Atalanta in Serie A, senza trovare il gol: il Papu nella prima giornata è stato il giocatore che ha calciato più volte nello specchio della porta senza segnare (quattro conclusioni).

L’esterno dell’Atalanta Robin Gosens, in gol contro la SPAL alla prima giornata, ha segnato il primo dei suoi cinque gol in Serie A proprio contro il Torino il 22 aprile 2018.

L’attaccante del Torino Simone Zaza ha segnato tre gol nelle ultime sei giornate di Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 32 partite nel massimo campionato. Zaza ha esordito in Serie A con l'Atalanta.