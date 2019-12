Vince l'Atalanta, vince di forza e di nervi, battendo un Verona sempre solido e organizzato. Nello spettacolare 3-2 di Bergamo, decide la rete in pieno recupero confezionata dai tre difensori centrali di Gasperini: Palomino per Toloi per Djimsiti. Silvestri aveva tenuto in piedi la squadra di Juric nel finale, dopo la Dea aveva alzato i ritmi e provato a portare a casa un successo abbastanza immeritato, almeno per quanto visto nella prima ora di gioco. La doppietta di Di Carmine ha illuso due volte i veneti, che nulla hanno potuto di fronte alla fame nerazzurra. In vista della Champions morale alto, anche se dovranno essere valutate le condizioni di Ilicic, uscito nel primo tempo per un fastidio muscolare.

Il tabellino di Atalanta-Verona 3-2

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler (Dal 55' De Roon), Castagne; Gomez; Ilicic (Dal 28' Malinovskyi), Muriel (Dal 77' Barrow). All. Gasperini

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Dawidowicz, Bocchetti (Dal 46' Empereur); Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina (Dal 79' Verre), Zaccagni; Di Carmine (Dall'87' Adjapong). All. Juric

Arbitro: Valeri di Roma 2

Gol: 23' e 58' Di Carmine (V), 44' Malinovskyi (A), 64' rig. Muriel (A), 93' Djimsiti (A)

Assist: Faraoni, Hateboer, Lazovic, Zaccagni, Toloi

Ammoniti: Hateboer, Veloso, Bocchetti

Note: All'85' espulso Dawidowicz (V) per doppia ammonizione.

La cronaca in 9 momenti chiave

11' - Cosa sbaglia Murel! Incompresione tra Bocchetti e Dawidowicz, palla a Muriel che col mancino tutto solo calcia centrale. Para Silvestri.

23' - GOL! DEL VERONA! 0-1! Rimessa laterale per il Verona, Dea distratta, batte Faraoni e palla a Di Carmine, che in diagonale batte Gollini.

44' - GOL! 1-1! Magia di Malinovskyi! 1-1! Che gol dell'ucraino. Palla di Hateboer per Malnovskyi, che carica un gran mancino da fuori. Palla all'incrocio. Prodezza vera e propria.

58' - GOL! 1-2 Verona. Grande ripartenza dell'Hellas. Sbaglia in mediana la Dea. Pessina infila per Lazovic: passaggio in mezzo e Di Carmine in spaccata batte Gollini.

62' - VAR! Calcio di rigore per l'Atalanta! Faraoni in area stende Castagne in area. Di Bello ha richiamato Valeri.

64' - GOL! Perfetto dal dischetto Muriel. 2-2! Freddissimo. Rigore impeccabile.

71' - Ottima parata di Silvestri! Gomez va via a Rrhamani e col mancino calcia. Chiude tutto il portiere dell'Hellas.

85' - ROSSO PER DAWIDOWICZ. Seconda espulsione in campionato. Secondo giallo per fallo su Barrow. Verona in 10.

92' - Incredibile! Quarta parata di Silvestri su Gomez. Questa la piú difficile. Gran volo sul mancino del Papu.

93' - GOL! 3-2 ATALANTA! Berat DJIMSITI! Palomino per Toloi, sponda precisa per Djimsiti che colpisce.

MVP del match

Samuel DI CARMINE - Primo gol da opportunista. Rapido e pericoloso. Seconda rete da rapace. Una gran doppietta. L'Hellas ora ha trovato anche l'attaccante.

Fantacalcio

Promosso - Rafael TOLOI - Avvia sempre lui l'azione da dietro. Un altro assist e un'altra prova gagliarda.

Bocciato - Miguel VELOSO - Non in gran forma. Il piede é sempre educato, le gambe girano a rilento. Viene travolto nella ripresa.

La statistica chiave

L’Atalanta ha recuperato 11 punti da situazione di svantaggio in questo campionato, più di ogni altra squadra.