Atalanta-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Roon, Zapata

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Gunter

Indisponibili: Badu, Bessa, Kumbulla, Salcedo, Tupta

Statistiche OPTA

L'Atalanta ha vinto entrambe le sfide della Serie 2017/18 contro il Verona: non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i veneti nella competizione.

Il Verona ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di Serie A contro l'Atalanta (2-1 nel 2014) - completano il parziale otto successi nerazzurri e sei pareggi.

L’Atalanta ha segnato almeno tre gol in sei incontri di questo campionato, solo una volta nella sua storia ha fatto meglio in un girone d’andata di Serie A: nel 2018/19 (sette).

Solo Brescia (uno) e Lecce (tre) hanno ottenuto meno punti in casa rispetto all’Atalanta (sette) in questo campionato.

Il Verona è andato a segno in tutte le sue ultime cinque gare di campionato, non trova la via del gol per più incontri consecutivi in Serie A da marzo 2015 (otto).

L’Atalanta è l’unica squadra a non aver segnato neanche una rete con giocatori italiani in questa Serie A, mentre solo il Lecce (sei) ha mandato in gol più italiani differenti rispetto al Verona (cinque) nel torneo in corso.

Il Verona è la squadra che ha subito meno gol dall’interno dell’area di rigore in questa Serie A (nove), mentre l’Atalanta è, insieme al Cagliari, una delle due a non aver ancora incassato reti dalla distanza.

L’Atalanta è la squadra che ha toccato più palloni in area avversaria nelle prime 14 giornate di questa Serie A (437) e allo stesso tempo quella che ha permesso meno volte agli avversari di giocare palloni nella propria area (211).

Josip Ilicic ha segnato quattro reti in due sfide di Serie A contro il Verona con la maglia dell’Atalanta, compresa una tripletta nel marzo 2018: contro nessuna squadra ha realizzato più reti in campionato nel suo periodo in nerazzurro.

L’Atalanta è la vittima preferita di Giampaolo Pazzini in Serie A: otto reti contro i bergamaschi in campionato, la più recente delle quali nel febbraio 2016. Con l’Atalanta inoltre, l’attuale attaccante del Verona ha fatto il suo esordio - con gol - nella massima serie, nel settembre 2004 contro il Lecce.