Ausilio: "Petrachi? Tra colleghi servirebbe rispetto. Eriksen? Abbiamo presentato offerta ufficiale"

Durante l’evento ‘Sguardo al futuro', è intervenuto Piero Ausilio, l’attuale direttore sportivo dell’Inter che ha spiegato le difficoltà nell’inserire giovani giocatori in squadre come Inter e Milan. I nerazzurri ci stanno provando, grazie a un grande lavoro della società e di un grande allenatore come Antonio Conte.

" Bisogna tener conto che tutte le realtà sono diverse. Ad esempio inserire i giocatori in un club come l’Atalanta, che sta facendo un grande lavoro, è più facile rispetto ad Inter o Milan, ad esempio, perché ci sono meno pressioni e aspettative. Oggi c’è una grandissima qualità, ma è normale che la competitività che si trova in grandi club è diversa, quindi bisogna attivare altri percorsi per far arrivare i calciatori giovani in prima squadra "

" Ci stiamo provando, c’è una società illuminata che ci crede e un allenatore coraggioso come Antonio Conte, come ha dimostrato con Esposito, Dimarco e Bastoni e tanti altri giovani che presto saranno inseriti. Anche nel Milan c’è questo coraggio. Pur essendo difficile, credo che sarà un fattore che vedremo sempre di più nelle nostra squadre "

Poi il ds dell'Inter ha risposto a Petrachi

" Scambio Spinazzola-Politano? Riguardo al cortocircuito di cui parla Petrachi, credo che lui conosca bene cos’è un cortocircuito. Noi siamo tutti allineati. Se si va per un giocatore è perché tutti dal presidente all’allenatore si va allineati. Tra colleghi servirebbe rispetto. E ora cosa succederà con Politano? È un patrimonio del club. Se potremo, cercheremo di accontentarlo "

Poi su Moses e Eriksen

" Moses c’è un principio di accordo. Eriksen è un giocatore importantissimo. Ci stiamo provando, ci siamo presentati in maniera ufficiale, abbiamo fatto la nostra offerta. Vediamo, ci giocheremo le nostre carte e faremo tutto il possibile. Aspettiamo una risposta. Ora siamo in attesa, ci sono tanti club, ma è un top player e ci proviamo "