Balotelli-Brescia: c'è il contratto! 1,5 milioni di ingaggio e rinnovo in caso di salvezza

Tutto fatto per il passaggio di Mario Balotelli al Brescia. Come rivela la Gazzetta dello sport, il contratto è stato siglato nella serata di venerdì, per la precisione alle 23.57, tra Mino Raiola e Massimo Cellino con le Rondinelle che si assicureranno così le prestazioni di Super Mario almeno per la prossima stagione.

Il contratto sarà annuale con 1,5 milioni di ingaggio base, ma con clausola di rinnovo automatico in caso di salvezza. Questo è l’accordo che è riuscito a strappare Cellino, senza dimenticare i bonus che scatterebbero al giocatore in base alle prestazioni (il suo stipendio potrà salire così a 3 milioni) e al suo eventuale ritorno in Nazionale.

Balotelli si vedrà proprio in questi giorni a Brescia e martedì 20 comincerà ad allenarsi agli ordini di Eugenio Corini, anche per valutare un suo possibile debutto già domenica 25 contro il Cagliari.