Balotelli-Brescia, è ufficiale! "Contratto pluriennale", verrà presentato lunedì 19

Dopo la conferma di Massimo Cellino, arriva anche la nota ufficiale del club. Mario Balotelli torna in Italia dopo 3 anni, dopo le esperienze in Ligue 1 con Nizza e Marsiglia e firma un contratto ‘pluriennale’ con il Brescia.

Non è specificata la natura del contratto, ma Balotelli avrebbe sottoscritto un contratto triennale a 1,5 milioni (base fissa) più bonus da calcolare su gol, prestazioni e sul possibile ritorno in Nazionale. In caso di salvezza sarebbe automatica la sua permanenza, al contrario la retrocessione delle Rondinelle permetterebbe al giocatore di svincolarsi.

" Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall'entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Domani, 19 Agosto, l'attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45. [comunicato del Brescia] "

Balotelli comincerà ad allenarsi agli ordini di Eugenio Corini nella giornata di martedì 20, ma potrà debuttare in Serie A solo dalla 5a giornata (turno infrasettimanale con la Juventus) a causa della squalifica patita con il Marsiglia nel finale di stagione scorso.