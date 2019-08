Balotelli: "Brescia la mia città, mai pensato ad altro; paura di fallire? Ne avete più voi"

" Con il presidente ci eravamo incontrati già in Inghilterra tempo fa, abbiamo parlato e non è stato così difficile scegliere Brescia "

Così Mario Balotelli nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Brescia.

" Paura di fallire? Zero. Non ho paura, l'obiettivo è fare crescere questa squadra. Ne avete sicuramente più voi di me "

Il contatto con Mancini

" Mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno. Ho scelto Brescia perché quando è arrivata la loro offerta non ho pensato ad altro. Qui posso avere tutto, perché è la squadra della mia città "

Obiettivo Europeo del 2020?

" Assolutamente sì "

Argomento razzismo: cosa si aspetta in questo campionato?

" Spero con tutto il cuore di trovare una Serie A diversa. Non voglio rivedere episodi di razzismo come negli anni scorsi "

Riavvolgendo il nastro e ripensando agli anni trascorsi all'estero, Balotelli dichiara: "Sono cresciuto molto più all'estero che in Italia dal punto di vista calcistico". Infine fra le partite più attese ce ne è una che tutti i tifosi attendono. "Il derby con l'Atalanta è bello, ma per me tutte le partite sono importanti", conclude Balotelli. Il neo attaccante delle Rondinelle indosserà la maglia numero 45 e farà il suo esordio solo alla quarta giornata (contro la Juventus), perchè deve scontare tre turni di squalifica rimediato in Ligue 1 con l'Olympique Marsiglia.

La reazione della madre

" Quando le ho detto che sarei potuto venire a Brescia si è messa subito a piangere. È stata contentissima. Mio padre sognava di vedermi giocare qui a casa sua "

Pressioni?

" Se sento la pressione? Sto bene, sono tranquillissimo, magari la sentite più voi" "

Le parole di Cellino

"E' una emozione unica aver portato Mario Balotelli a Brescia". Così Massimo Cellino, presidente del Brescia, nel corso della conferenza stampa di Mario Balotelli come nuovo attaccante delle Rondinelle. "Mario ci ha messo nelle condizioni di permetterci di averlo con la nostra squadra. Io non faccio operazioni finanziarie che mettono in difficoltà la società, se l'ho fatto dobbiamo ringraziare lui e il suo agente", aggiunge. "Vorrei evitare che Mario si senta eccessivamente responsabile, deve sentirsi libero di aiutare la squadra. In campo si va in 11 perchè vince la squadra e mai il singolo. Mario è qui per esprimere le sue doti, la squadra dovrà dargli una mano. Ma dobbiamo essere più noi a dare una mano a lui, che lui a noi", conclude Cellino.