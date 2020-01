Balotelli, Capodanno da dimenticare: abbandona l'auto in strada dopo un incidente

Capodanno movimentato per Mario Balotelli. Secondo quanto ricostruito dall'edizione di Brescia del Corriere della Sera, infatti, l'attaccante sarebbe stato protagonista di un leggero incidente a bordo della sua Fiat 500 verso le 6 di mattina, di ritorno dalla serata di festeggiamenti per l'inizio dell'anno nuovo. La vettura, a seguito di una manovra sbagliata, sarebbe andata a sbattere contro il cancello di una forneria non distante dalla casa di Super Mario riportando danni piuttosto evidenti alla parte anteriore (in particolare si parla della rottura del semiassse). Secondo il Corriere, che come fonte cita il Brescia Calcio, al volante non c'era Balotelli, bensì un amico.

Nessuna conseguenza fisica per Super Mario

Per fortuna nessuna conseguenza fisica per Super Mario e per l'amico che, dopo l'incidente (originato dall'urto di una ruota contro il bordo di un marciapiede), hanno abbandonato la macchina lì dov'era e si sono recati a casa a piedi. Ad accorgersi dell'incidente sarebbe stato un vicino, svegliatosi a causa del rumore provocato dall'impatto dell'auto contro la recinzione. Poche ore dopo un carroattrezzi ha provveduto a liberare la strada.