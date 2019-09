Che Balotelli ci dobbiamo aspettare?

Mario Balotelli torna a giocare in Italia dopo 1221 giorni: la sua ultima apparizione risale al 21 maggio 2016 quando entrò nel secondo tempo supplementare della finale di Coppa Italia persa 1-0 dal Milan contro la Juventus. Per uno scherzo del destino e del calendario, sarà proprio la Juventus la squadra con cui debutterà nella sua nuova avventura al Brescia. Corini sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto contro i bianconeri in tandem con Donnarumma. Che Super Mario vedremo? Saprà subito lasciare il segno? Avrà la condizione fisica per reggere i 90 minuti? Per lui non poteva esserci un debutto più duro, anche se la squadra di Sarri non sta ancora girando a mille e avrà un Ronaldo in meno nel motore: i riflettori saranno quindi inevitabilmente puntati solo ed esclusivamente su Super Mario.

Antonio Conte e l'Inter centreranno il pokerissimo?

La gioia per il trionfo nel derby è ancora viva, ma per l'Inter è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno a San Siro contro la Lazio. In caso di successo contro i biancocelesti di Simone Inzaghi, Handanovic e compagni centrerebbero il quinto successo di fila dopo quelli contro Lecce, Cagliari, Udinese e Milan. Per Antonio Conte si tratterebbe di un record: a partire dalla sua prima stagione alla guida della Juventus, nel 2011-12, il tecnico salentino non è mai riuscito a vincere le prime 5 partite in campionato. Il suo primato è di 13 punti, ottenuto con i bianconeri sia nel 2012-13 che nel 2013-14: battere la Lazio significherebbe fare 5 su 5 e conservare la vetta solitaria della classifica a prescindere dai risultati delle avversarie.

Milan: Giampaolo farà la rivoluzione?

La sconcertante prestazione nel derby contro l'Inter, il malumore che filtra dalla dirigenza per la gestione della rosa, e una classifica già deficitaria. Lo scenario in casa Milan è piuttosto desolante e alle porte c'è la delicatissima trasferta di Torino contro la formazione granata di Walter Mazzarri, a sua volta a caccia di riscatto dopo i passi falsi con Lecce e Sampdoria. La domanda a questo punto è d'obbligo: Giampaolo opererà scelte drastiche e darà spazio ai nuovi acquisti (da Bennacer a Krunic, da Theo Hernandez a Rebic) o continuerà ad affidarsi alla vecchia guardia? La risposta appare scontata, considerati anche gli impegni ravvicinati: sarà turnover, vedremo se col contagocce o in dosi massicce.

Fiorentina: per Montella è già l'ultima spiaggia?

La Fiorentina è reduce da un pareggio rocambolesco contro l'Atalanta al Tardini e nelle ultime due partite contro la Juventus e i bergamaschi di Gasperini ha mostrato evidenti segni di miglioramento dal punto di vista del gioco. Ai viola, tuttavia, serve una vittoria: innanzitutto per abbandonare l'ultimo posto in classifica, e in secondo luogo per interrompere una lunghissima astinenza che dura ormai dal 17 febbraio scorso, giorno dell'ultima vittoria in campionato (4-1 sulla Spal a Ferrara). La vittoria al Franchi manca addirittura dal 16 dicembre 2018 (3-1 sull'Empoli). Bilancio in rosso anche per Vincenzo Montella che dal 14 aprile, ovvero da quando siede sulla panchina viola, ha vinto solo una partita, 3-1 in rimonta contro il Monza in Coppa Italia il 18 agosto. Con questi numeri è lecito parlare di ultima spiaggia per il tecnico campano? In caso di mancata vittoria contro la Sampdoria il suo posto sarebbe davvero a rischio?

La Roma di Fonseca vola: saprà confermarsi?

Il 3-3 casalingo contro il Genoa e lo stentato 1-1 nel derby contro la Lazio avevano fatto nascere le prime perplessità sulla Roma di Fonseca. Perplessità spazzate via a suon di gol e vittorie: poker al Sassuolo, poker al Basaksehir in Europa League e pesantissimo successo in extremis contro il Bologna al Dall'Ara. La partita contro l'Atalanta di Gasperini rappresenta un interessante banco di prova per i giallorossi che, in caso di successo, volerebbero a quota 11 punti portandosi già a +4 sui bergamaschi. Riuscirà il tecnico portoghese a fare il primo salto di qualità della stagione?

