Balotelli cuore d'oro: regala divise, scarpe e palloni ai bambini di un villaggio in Burkina Faso

Un gol bellissimo, tra i più splendidi della sua carriera. Ma molto diverso da quelli realizzati sul rettangolo verde. Mario Balotelli è nato a Palermo, ma le sue radici affondano in Ghana. Un Paese dell'Africa centro-occidentale che a Nord confina con il Burkina Faso e dove il giocatore del Brescia ha deciso di compiere un gesto meraviglioso: regalare divise, 60 paia di scarpe e palloni ai ragazzi di un piccolo villaggio. Dove i bambini provano ad ingannare la povertà sognando le gesta dei grandi calciatori, proprio come Mario, di cui qualcuno porta addirittura la maglietta.

L'attaccante azzurro è entrato in contatto con questa realtà tramite «We Africa to red heart», associazione fondata da un idraulico leccese, Adriano Nuzzo, insieme alla moglie Giulia. Grazie a loro, Balotelli ha potuto parlare con i ragazzi del Burkina Faso e ricevere la richiesta del regalo. Mario non si è fatto attendere e con l'aiuto del suo sponsor tecnico, la Puma, l'ha esaudito.