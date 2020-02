Balotelli: "I buu razzisti saranno sfottò ma fanno male. L'ultimo rosso? Un'espulsione del c..."

Domenica contro l’Udinese al Rigamonti, Mario Balotelli tornerà a guidare l’attacco del Brescia. In panchina a guidarlo non troverà più Eugenio Corini ma il neoarrivato Diego Lopez, e Mario sarà chiamato a provare a fare la differenza in campo, segnando, facendo salire la squadra, dando tutto per risollevare le Rondinelle dal penultimo in classifica. Le ultime due partite le ha saltate per colpa di un espulsione discussa contro il Cagliari che gli è costata con due turni. Di quel cartellino rosso, del suo modo di vedere il calcio, di razzismo del suo rapporto col Brescia, Massimo Cellino e Mino Raiola e molto altro ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

"Il rosso col Cagliari? Un’espulsione del c... se cacciano tutti quelli che dicono vaffa"

" L’espulsione che ho rimediato col Cagliari è stata un rosso del c... Mi è scappato un vaffa e l’arbitro mi ha cacciato. Ma se fossero puniti tutti i vaffa che si sentono in campo le partite le partite finirebbero con due giocatori per squadra. Da quando sono tornato in Italia non ho rotto le scatole a nessuno, mi alleno seriamente, non tralascio nulla, mi adatto alle esigenze dell’allenatore e dei compagni, anche se a volte mi sembra di fare il centrocampista. Raiola ha detto che sono contento di ciò che ho fatto? So di poter fare di più, sono ancora in tempo per rimediare. Avrei potuto essere più in alto, forse, ma non mi pento delle mie scelte, né di qualche stupidata giovanile. La svolta è stata a Nizza, ma anche l’ultima stagione al Milan è stata formativa. Nei primi anni pensavo che bastasse giocare bene e fare gol, che il calcio fosse tutto qui e non mi si dovesse chiedere altro. Le balolettate? Quello della pistola giocattolo fu uno scherzo fra amici che si risolse in un attimo, quando prese fuoco l’appartamento a Manchester io non ero nemmeno in casa, gli incidenti tre al massimo. Hanno scritto di un incidente all’ultimo dell’anno e non ero nemmeno presente. Vuoi sapere come stanno realmente le cose? Chiedimelo, informati invece di creare uno scandalo dove lo scandalo non c’è. "

"Razzismo? I buu mi facevano male a 16 e mi infastidiscono anche ora che ne ho 30"

" I buu di Verona? Se presi singolarmente quelli che fanno buu allo stadio sono tut’altro che razzisti. Però, vedi, quei cori fanno male. Mi facevano male a 16 anni, a 25, mi fanno male ancora oggi che ne ho quasi 30 e mi faranno male quando ne avrò 60. A Verona ho avuto quella reazione, ma nella partita contro la Lazio al terzo episodio mi sono rivolto all’arbitro e gli ho chiesto di smettere. Questa forma di inciviltà non può essere tollerata, nè accettata "

"Raiola fratello maggiore, Mihajlovic è forte e vincerà la sua battaglia, Brescia nel cuore"

“Perché il Brescia? Avevo anche altre opportunità ma quando si è fatto vivo Cellino ne ha parlato con mia mamma, lei era felice al punto che si è messa a piangere. Brescia e la mia città e così ho deciso. Un anno, poi si vedrà. Il mio rapporto con Raiola? Mino è un fratello maggiore, aveva un paio di trattative più impegnative che gli hanno tolto tempo e energie, ma io sono sempre al centro dei suoi pensieri. Mancini è la principale figura della mia carriera, le due occasioni in cui abbiamo litigato aveva sempre ragione lui. In particolare la volta della foto che fece il giro del mondo. Mihajlovic? Sinisa è forte, talmente forte che ne verrà fuori, non l’ho mai chiamato per non disturbarlo, ma ho scritto a sua figlia. Lui è un uomo leale, di cui ti può fidare e che le cose te le dice in faccia”.

"Sono un fan di Dybala? Tonali è un mix fra Gerrard e Lampard"

" Il mio pensiero su Tonali? Ha margini di miglioramento abissali, tutti lo accostano a Pirlo ma gli somiglia solo per i capelli. A me ricorda Gerrard e Lampard e se, il mio allenatore non si arrabbia, lo vedrei bene come trequartista. Della Serie A attuale mi piace Lukaku, chi dice che è lento ne capisce poco. Poi Lautaro mi ha impressionato, un altro fortissimo è Higuain ma io sono un fan di Dybala è un giocatore pazzesco. Immobile? Merita il posto agli Europei, Ciro è diventato un centravanti da area di rigore. "