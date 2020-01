Balotelli, il Vaffa all'arbitro costa caro: 2 giornate di squalifica e 10mila euro di multa

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Mario Balotelli. L'attaccante del Brescia, che domenica scorsa al Rigamonti era stato espulso nel corso della ripresa del match pareggiato 2-2 dalle Rondinelle contro il Cagliari, è stato punito con 2 giornate di squalifica e un'ammenda di 10 mila euro "per avere, al 36' del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'arbitro un'espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità". Balotelli salterà quindi il match di campionato in programma venerdì sera contro il Milan, sempre al Rigamonti, e la successiva trasferta al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic.

Primo rosso stagionale per Super Mario

Per Balotelli si tratta della prima espulsione stagionale in Serie A. Aveva già saltato per squalifica anche le prime 4 giornate di campionato ma a seguito di un'espulsione rimediata la scorsa stagione durante l'ultima giornata di Ligue 1 quando indossava la maglia del Marsiglia. Finora, con la maglia del Brescia, Super Mario ha uno score di 15 presenze e 5 reti.