Balotelli non basta: il Verona batte il Brescia ed è 9°. L'Udinese di Gotti risorge a Genoa

Genoa-Udinese 1-3 (22' Pandev; 32' De Paul, 87' Sema, 94' Lasagna)

Passata in svantaggio per effetto del gol di Pandev nel primo tempo, l’Udinese di mister Gotti ribalta tutto grazie alle reti di De Paul, Sema e Lasagna confezionando un’importantissima vittoria in chiave salvezza. Udinese ora dodicesima in classifica a quota 12 punti, Genoa di Thiago Motta inchiodato a quota 8.

LIVE I REPORT I PAGELLE

L'esultanza di Rodrigo De Paul, Genoa-Udinese, Getty ImagesGetty Images

Verona-Brescia 2-1 (50' Salcedo, 81' Pessina; 85' Balotelli)

Il Verona vola alto e conquista il secondo successo consecutivo, battendo per 2-1 un Brescia sempre più in crisi di risultati: decisive le reti messe a segno nella ripresa da Salcedo e Pessina. Inutile un super gol realizzato nel finale da Balotelli, protagonista in precedenza di una vivace polemica con i tifosi di casa per presunti "buu" razzisti indirizzati nei suoi confronti. Corini, già in bilico, rischia sempre più il posto sulla panchina bresciana.

LIVE I REPORT I PAGELLE

Lecce-Sassuolo 2-2 (18' Lapadula, 42' Falco; 35' Toljan, 85' Berardi)

Bella partita allo stadio Via del Mare di Lecce. Salentini avanti due volte con Lapadula (destro vincente al 18' su traversone di Rossettini) e Falco (direttamente su calcio di punizione al 42'), ripresi dal primo gol in Serie A di Toljan e dal 7° in campionato di Berardi, che all'85' insacca a porta vuota dopo una respinta di Gabriel su Defrel. Finisce 2-2 con entrambe le squadre che si portano a quota 10.

LIVE I REPORT I PAGELLE

Lecce-Sassuolo, Serie A 2019-2020: Jeremy Toljan (Sassuolo) festeggiato dopo il gol valso il momentaneo 1-1 (Getty Images)Getty Images

La classifica

Juventus 29; Inter 28; Roma 22; Atalanta, Cagliari 21; Lazio*, Napoli 18; Fiorentina*, Verona 15: Parma*, Milan, Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo, Lecce 10; Genoa 8; Brescia 7; SPAL 7; Sampdoria 5.