Inter-Cagliari in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; A.Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, Lukaku. All. Antonio Conte

Cagliari (4-3-2-1): R.Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu.Pellegrini; Rog, Cigarini, Nández; João Pedro, Nainggolan; Simeone. All. Rolando Maran

Inter-Cagliari: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Inter-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà possibile vederla su più dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN1 (canale 209 di Sky). L'evento è inoltre disponibile per la visione on demand sul sito internet di DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

Lecce-Inter 1-1 (71' Bastoni; 77' Mancosu)

Inter-Cagliari 4-1 (1' e 49' Lukaku, 22' Borja Valero; 72' Oliva; 80' Ranocchia)

Inter-Atalanta 1-1 (4' Lautaro Martínez; 75' Gosens)

Napoli-Inter 1-3 (14' e 33' Lukaku; 39' Milik; 62' Lautaro Martínez)

Inter-Genoa 4-0 (31' e 71' Lukaku, 32' Gagliardini, 64' rig. Seb.Esposito)

Gli ultimi 5 risultati del Cagliari

Brescia-Cagliari 2-2 (20' e 68' rig. João Pedro; 27' e 49' Torregrossa)

Cagliari-Milan 0-2 (46' Leão, 64' Ibrahimovic)

Juventus-Cagliari 4-0 (49', 67' rig. e 82' Cristiano Ronaldo, 81' Higuain)

Udinese-Cagliari 2-1 (39' de Paul; 84' João Pedro; 85' S.Fofana)

Inter, niente Giroud! Arriva Llorente: acquisto utile?

Inter-Cagliari: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 26 gennaio, ore 12:30 al Meazza di Milano