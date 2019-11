Nicolò Barella dovrà essere operato: è questo l'esito (nefasto) dopo gli esami cui si è sottoposto in mattinata, a seguito del'infortunio patito durante la sfida col Torino. Antonio conte si augurava che non fosse grave, ma purtroppo il suo giocatore dovrà passare sotto i ferri.

Questo infatti il comunicato ufficiale dell'Inter:

" Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia. "

Non si conoscono quindi ancora i tempi di recupero e non è stata resa nota la data dell'intervento, ma le prossime comunicazioni in merito da parte della società aiuteranno a chiarire il quadro e a stabilire se sarà necessario anche un intervento sul mercato per rimpiazzare il giocatore.