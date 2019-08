" Siamo contenti. E' stata una lunga nottata. Questo è davvero un gran bel giorno, siamo tutti felici per l'arrivo di Ribery. Domani sera lo presenteremo a tutta la città, apriremo lo stadio Franchi perché tutti possano salutare Ribery, ci aspettiamo un Franchi pieno come merito questo campione, per fare una grande festa per tutta Firenze e per tutta la Fiorentina "

Così dal centro sportivo 'Davide Astori', Joe Barone, braccio destro del proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, commentando l'arrivo in viola di Franck Ribery.

Joe Barone ha anche annunciato che Commisso sarà a Firenze dopodomani, venerdì 23 agosto, per spronare la squadra in vista del debutto in campionato di sabato sera contro il Napoli allo stadio 'Artemio Franchi'.

Entusiasta anche il sindaco di Firenze, che esprime tutta la sua gioia con un tweet: "Benvenuto a Firenze"

Intercettato da Fiorentina.it, esprime la propria soddisfazione anche il tecnico viola, Vincenzo Montella.

" Sono contento dell’arrivo di Ribery. Dove li metti tutti questi giocatori? C’è posto per tutti "

Sorridente il supervisore dell'area tecnica, Dario Dainelli: