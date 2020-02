Segnando la rete dell'1-0 contro la SPAL, Cristiano Ronaldo ha eguagliato il primato di 11 partite consecutive a segno in Serie A. Un record che ora il portoghese della Juventus condivide con Gabriel Batistuta e Fabio Quaglierella, che erano riusciti nell'impresa rispettivamente nel 1994-95 e nel 2018-19. Tra i primi a complimentarsi con CR7 c'è proprio Batistuta: l'ex attaccante della Fiorentina fa i complimenti a Ronaldo, ma non rinuncia a lanciargli una scherzosa frecciata.

" Complimenti per il record. L'unica cosa è che riposando è più facile "

Batistuta si riferisce a un dato incontestabile. Mentre l'argentino era riuscito ad andare a segno per 11 partite di fila all'inizio della stagione 1994-95 senza saltare nemmeno una sfida, lo stesso non si può dire di Ronaldo: CR7, infatti, ha aperto la serie lo scorso 1 dicembre in occasione del 2-2 casalingo contro il Sassuolo ma non era stato convocato domenica scorsa in occasione della sfida casalinga dello Stadium contro il Brescia. Anche la scorsa stagione Fabio Quagliarella, con la maglia della Sampdoria, aveva fatto lo stesso percorso di Ronaldo. Batistuta rimane quindi l'unico ad avere centrato un record - diciamo così - 'effettivo'.