Berardi-Sassuolo, la storia continua: l'attaccante dei neroverdi rinnova fino al 2024

6 gol in 6 presenze in questo avvio di campionato. Domenico Berardi dimostra di avere ancora numeri importantissimi e li sta dimostrando in campo con Roberto De Zerbi alla guida del Sassuolo. Il club emiliano ha così messo nero su bianco il prolungamento di contratto del classe ’94 che resterà fino al 2024.

Berardi aveva già un contratto in essere fino al 2023, ma era tanta la voglia di continuare il sodalizio con il club dell’ex patron Squinzi. In carriera, Berardi ha collezionato 80 reti in 236 presenze (in tutte le competizioni) con la maglia dei neroverdi.