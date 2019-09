Silvio Berlusconi torna a parlare di Milan e - come spesso gli accade ultimamente - non usa propriamente parole al miele. L'ex presidente rossonero, intercettato da calciomercato.com allo stadio di Lecco dove ha assistito alla vittoria per 3-0 del suo Monza (la quinta consecutiva dall'inizio del campionato), parla all'indomani della sonora sconfitta rimediata da Romagnoli e compagni nel derby.

Sul gioco del Milan

" Non sono riuscito a seguire il derby in televisione, dopo un po' il gioco rossonero mi ha molto deluso "

"Giampaolo? Non lo conosco"

" Giampaolo non l'ho consigliato io, l'ha consigliato lui (scherza indicando Galliani, ndr). In realtà l'ha scelto il Milan e appariva a tutti un ottimo allenatore. Non lo conosco, non posso dare nessun giudizio su di lui "

Su Boban e Maldini dirigenti

" Passiamo alla prossima domanda... Dico solo che da giocatori li ho tifati "

Il tormentone: il ruolo di Suso

" Suso è un grande campione, deve giocare da seconda punta o dietro due punte, ma devono metterlo nelle condizioni di ricevere palla, cosa che finora non si è verificata "