Berlusconi: "Per Gazidis il Milan rischiava la D? Frasi da dire solo al cesso"

" Il Milan rischiava la Serie D? Chi l’ha detto? Gazidis? Ah... Sono frasi che non si dovrebbero dire, oppure se uno ha voglia di dirle va al cesso, chiude la porta e le dice! "

Parole di Silvio Berlusconi, che intervistato da Telelombardia non le manda a dire commentando le parole di Ivan Gazidis in sede di presentazione di Stefano Pioli quale nuovo allenatore del Milan. In quella sede Gazidis aveva ribadito che fu Elliott a salvare il Milan dal fallimento: "Abbiamo dovuto salvare il club dal fallimento, quindi dalla caduta in serie D, come è successo ad altri".

" Come può il Milan tornare ad essere il Milan? È semplice ma difficile da realizzare: ridarlo a Silvio Berlusconi "

Amichevole? Scherzo

" L’amichevole col Milan? Sapete che ogni tanto scherzo. Avevo detto che lo batteremmo 3-0 ma sono cose che si dicono per avere il sorriso sempre pronto. Non conosco Pioli e non posso esprimere alcun giudizio. Neanche Giampaolo conosco di persona e quindi voglio rispondere solo su cose che conosco approfonditamente "