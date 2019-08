Biraghi-Inter, ci siamo! Antognoni: "Non si può non valutare l'offerta, Chiesa resta"

A qualche minuto dalla sfida di Coppa Italia contro il Monza, Antognoni esce allo scoperto e conferma l’imminente passaggio di Cristiano Biraghi all’Inter, ecco spiegata la sua mancata convocazione per la prima partita ufficiale della stagione.

" Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi non puoi non valutare l’offerta. [Giancarlo Antognoni a Rai Sport] "

Biraghi aveva già espresso alla società la sua volontà di accettare l’offerta dell’Inter, considerando anche l’impatto economico: ai nerazzurri guadagnerebbe 2 milioni l’anno per 5 stagioni. Arrivo possibile tra mercoledì e giovedì, con Biraghi che tornerebbe all’Inter dove è cresciuto nelle giovanili (giocando poi due gare in Champions League nella stagione 2010-2011). Non ci saranno contropartite tecniche, con Politano che resta all'Inter e Dalbert che andrà altrove.

Poi il Club Manager della Fiorentina ha commentato anche la situazione Federico Chiesa...

" Abbiamo deciso di ricostruire intorno a Chiesa. Capiamo il suo malumore, ma per noi è importante "