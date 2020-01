Blitz di Massara a Barcellona: Milan vicino a Todibo, Borini verso il Genoa

Archiviata l’operazione Ibrahimovic, con la speranza di vederlo già in campo contro la Sampdoria, il Milan continua il suo mercato invernale. L’obiettivo è quello di regalare un centrale difensivo a Stefano Pioli e continuano le trattative con il Barcellona per il prestito di Jean-Clair Todibo.

Massara a Barcellona per il prestito di Todibo

Dopo la presentazione di Ibra, il ds Frederic Massara è volato a Barcellona per incontrare proprio il classe ’99. Sul piatto il discorso economico, perché il Milan dovrà pagare l’ingaggio del francese, e quello tecnico con Massara che dovrà garantire a Todibo un certo tipo di utilizzo nel campionato italiano. Si lavora anche in ottica futura, considerando che il Barça tratta solo per un prestito con diritto di riscatto e l’ex Toulouse dovrà convincersi di vestire la maglia rossonera per un periodo oltre i 6 mesi di prestito.

Borini dice sì al Genoa

Sul lato cessioni, è vicinissimo l’addio di Fabio Borini. L’ex attaccante di Chelsea e Roma è stato in trattativa sia con la Sampdoria che con il Genoa, ma ha detto di sì alla squadra di Davide Nicola, certo del progetto tecnico del grifone. I rossoblu andranno ad acquistare il classe ’91 in prestito con diritto di riscatto.